Un total de 100 privados de libertad fueron trasladados desde el Centro Penitenciario de Tinajitas hacia un espacio que fue rehabilitado en Tocumen en las instalaciones del antiguo Tutelar de Menores, como parte de un proceso de reorganización del sistema penitenciario en Panamá.

Contenido de Interés: Al menos 10 privados de libertad habrían muerto en La Joyita: Defensoría convoca reunión

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que esta medida responde a una clasificación de los internos que comenzó desde el mes de enero, con el propósito de distribuirlos en los centros penitenciarios de acuerdo con su perfil y las características de sus casos.

¿Por qué están trasladando a los privados de libertad?

De acuerdo con la ministra, durante este proceso se han identificado distintos grupos de privados de libertad, entre ellos personas que requieren máxima seguridad y aquellas consideradas de alto perfil delincuencial, quienes deben permanecer en centros con las condiciones correspondientes.

Asimismo, se contempla la reubicación de personas que mantienen faltas administrativas, delitos de corto tiempo o procesos relacionados con desacato y pensión alimenticia, quienes no deben compartir espacios con internos que presentan otros perfiles de peligrosidad.

Bajo estrictas medidas de seguridad se realiza el traslado de 100 privados de libertad desde el Centro Penitenciario de Tinajitas hacia el nuevo Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas.



La ministra de Gobierno, Ninoska Montalvo, detalló que esta instalación se ubica… pic.twitter.com/pp67dKyVWp — Telemetro Reporta (@TReporta) November 23, 2026

¿Qué pasará con los centros penitenciarios?

La ministra indicó que la intención es que cada espacio funcione de acuerdo con la clasificación de los privados de libertad, de manera que permanezcan en los centros que les corresponden según su situación.

Como parte de esta reorganización, fue rehabilitado el antiguo tutelar de menores, que forma parte de los espacios contemplados para esta distribución.

Las autoridades cuentan con un plazo de 90 días para concluir la estructuración, una iniciativa que busca retomar el orden y mejorar la organización dentro del sistema carcelario.