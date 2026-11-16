Residentes de las comunidades de Casco Viejo, Loma Bonita y Las Colinas de Arraiján , en Panamá Oeste, realizaron este lunes 16 de noviembre de 2026 un cierre de vía a la altura de Vista Alegre, para exigir una solución ante la falta de agua potable que afecta a estos sectores.

Contenido de Interés: Trabajos del IDAAN programados para la semana del 16 y 22 de noviembre en potabilizadoras

Los moradores solicitan a las autoridades agilizar los trabajos necesarios para garantizar el suministro de agua en sus comunidades.

Una pieza retrasa los trabajos de interconexión

Yohana Tejada, residente de una de las comunidades afectadas, manifestó que las piezas necesarias para realizar la interconexión ya se encuentran disponibles y están en poder de la Alcaldía.

Según explicó, los moradores solicitan que estos materiales sean entregados al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para que la entidad pueda ejecutar los trabajos y garantizar el suministro de agua potable.

IDAAN coordina los trabajos con los residentes

Por su parte, Eduardo De Gracia, gerente de Metro Oeste del IDAAN, explicó que primero deben validar las especificaciones de la pieza para confirmar que sea compatible y funcione correctamente.

Indicó que, una vez realizada esta verificación, coordinarán la entrega del material y la programación de los trabajos necesarios para concretar la interconexión.

Residentes de Casco Viejo, Loma Bonita y Las Colinas de Arraiján protestaron en la vía Panamericana para exigir que se concluyan los trabajos de interconexión que buscan solucionar el problema de falta de agua en el sector. pic.twitter.com/1cSSWeQ6AC — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

De Gracia detalló que las labores implican cortes de pavimento y cruces de calles, por lo que se estima que la organización y ejecución de los trabajos podría tomar entre cinco y seis días, debido a que se requiere maquinaria, como retroexcavadoras, y personal especializado.

De acuerdo con lo informado durante la jornada, se prevé que los trabajos comiencen el próximo martes, 24 de noviembre.

Los residentes manifestaron que esperan que los compromisos anunciados se cumplan y se concrete una solución al problema del suministro de agua potable. Advirtieron que, de no iniciarse los trabajos, no descartan adoptar nuevas medidas de protesta para exigir una respuesta a las autoridades.