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Dirigentes de Arraiján se refieren a presuntas irregularidades en la alcaldía

Los dirigentes Abdiel González y Luis González, se refirieron este viernes a las múltiples irregularidades que han sido denunciadas en la Alcaldía de Arraiján, tales como juntas comunales que no reciben las partidas de funcionamiento, el desconocimiento sobre el uso de cerca de 1 millón de dólares que recibió el municipio por parte del Metro de Panamá, además, de más de medio millón de dólares que recibió a través de la descentralización para “cancelar una deuda con una empresa por servicios de telefonía con las cámaras de vigilancia y nunca se pagó”, entre otras situaciones.