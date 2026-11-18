El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este miércoles 18 de noviembre de 2026 se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en varios sectores de Chilibre, debido a trabajos en una estación de bombeo.

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IDAAN: ¿A qué hora será el corte de agua y cuáles serán los sectores afectados?

De acuerdo con la entidad, la interrupción está programada desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Durante ese periodo, la empresa transmisora realizará el reemplazo de un transformador tipo gabinete en la estación de bombeo de Don Bosco, ubicada en Chilibre.

Los sectores que podrían verse afectados son:

Alto Lindo.

Semillero.

Pedernal 1.

Sectores altos de Pedernal 2.

Don Bosco Rural.

La Loma de Don Bosco.

San José de Chilibre.

Chilibre



Este miércoles 18 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., se suspenderá el suministro de agua potable en varios sectores por el reemplazo del transformador de la estación de bombeo de Don Bosco.



Consulta la lista de sectores en el comunicado. @311Panama pic.twitter.com/1JrGBAEItZ — IDAAN (@IDAANinforma) November 18, 2026

El IDAAN recomienda a los residentes de estas comunidades tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren los trabajos.

Una vez culminen las labores, el suministro se restablecerá progresivamente.