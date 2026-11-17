El Ministerio Público (MP) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Lucía Martínez Morán, de 20 años, reportada como desaparecida en la comunidad de Membrillo Centro, corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. Las autoridades habilitaron una línea telefónica para recibir información que permita dar con su paradero.

Según la información divulgada por el Ministerio Público, la joven vestía las siguientes prendas al momento de su desaparición:

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Pantalón: mezclilla azul prelavado

Suéter: blanco de manga corta

Mochila: rosada

Las autoridades no precisaron la fecha en que fue vista por última vez ni las circunstancias de su desaparición.

¿Dónde brindar información sobre la joven desaparecida en Coclé?

El Ministerio Público solicita que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Lucía Martínez Morán se comunique de manera confidencial al siguiente número 991-3514.

La línea corresponde a la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé.

La colaboración ciudadana puede contribuir a las labores de búsqueda y localización de la joven.