La empresa MiBus anunció desvíos temporales en Vía España y modificaciones en las rutas C903 y C888 del MetroBus, debido a una manifestación programada para este martes 17 de noviembre de 2026. Los cambios comenzarán a aplicarse a partir de las 4:00 p.m. y afectarán principalmente los recorridos hacia el centro de la ciudad.

Según el comunicado, los ajustes incluyen un desvío para las rutas que circulan por Vía España, cambios en los puntos de inicio y finalización de la ruta C903 y la suspensión temporal de la ruta C888.

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¿Cuáles son las rutas de MetroBus afectadas por la manifestación?

MiBus detalló las siguientes modificaciones:

Rutas de Vía España: tendrán desvíos en sentido hacia el centro de la ciudad.

Ruta C903: Metro Iglesia del Carmen – La Cresta – avenida El Paical – Camino de Cruces. Modificará temporalmente su punto de inicio y finalización.

Ruta C888: Metro Iglesia del Carmen – Universidad de Panamá – El Cangrejo. Estará temporalmente inhabilitada.

¿Cuál será el desvío de los buses en Vía España?

Los buses que circulen por Vía España en dirección al centro de la ciudad deberán realizar el siguiente recorrido:

Girar a la derecha en el semáforo de Vía Brasil con avenida Ramón Arias.

Continuar por avenida Simón Bolívar.

Tomar el puente hacia avenida Martín Sosa.

Retomar su recorrido habitual.

MiBus aclaró que el recorrido de retorno no tendrá modificaciones.

En el caso de la ruta C903, la empresa indicó que los puntos de inicio y finalización se trasladarán temporalmente a las paradas Manuel Espinosa Batista-R.

Los usuarios pueden consultar los canales oficiales de MiBus para conocer las actualizaciones sobre la operación del servicio.