La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) anunció sanciones económicas contra 33 servidores públicos y 11 recomendaciones de destitución, tras investigaciones administrativas que detectaron casos de nepotismo, conflictos de intereses y uso inadecuado del tiempo de trabajo en distintas instituciones del Estado panameño.

La entidad informó que las medidas fueron adoptadas en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 33 del 25 de abril de 2013 y de las disposiciones del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

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ANTAI sanciona a alcaldes y representantes por contratación de familiares

Entre los casos de nepotismo identificados por la ANTAI figuran autoridades municipales y representantes de corregimiento:

Alcaldía de Río de Jesús, Veraguas: se sancionó al alcalde por la contratación de su sobrino y se recomendó la destitución del familiar.

Municipio de Santiago, Veraguas: se sancionó al alcalde por contratar a un familiar y se recomendó su destitución.

Municipio de David, Chiriquí: se sancionó al alcalde tras comprobarse la contratación de un familiar y se recomendó separarlo del cargo.

Junta Comunal de Tubualá: se sancionó al representante de corregimiento por contratar a su cuñada y se recomendó la destitución de la funcionaria.

Junta Comunal de San José, Veraguas: se sancionó al representante por la contratación de su sobrina y se recomendó su destitución.

ATTT en Darién: se sancionó al director regional por laborar junto a dos familiares. La ANTAI recomendó la destitución de ambas funcionarias, pero estas ya habían renunciado cuando fueron notificadas.

Universidades, hospitales y otras entidades registran casos de nepotismo

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La ANTAI también identificó irregularidades relacionadas con vínculos familiares dentro de una misma unidad administrativa:

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI): siete servidores públicos sancionados por nepotismo.

Universidad de Panamá, Colón: dos funcionarios sancionados.

Universidad de Panamá, sede no especificada: dos funcionarios sancionados.

Universidad de Panamá, Herrera: seis funcionarios sancionados.

Cuerpo de Bomberos, Veraguas: dos funcionarios sancionados, un padre que ocupaba el cargo de comandante segundo jefe y su hijo, quienes laboraban en la misma zona provincial.

Hospital Santo Tomás: dos servidores públicos sancionados. La ANTAI solicitó el traslado de uno de ellos.

Ministerio de Educación, Chiriquí: dos funcionarios de la Escuela El Varital sancionados por una relación de supervisión directa entre familiares.

En la Caja de Seguro Social (CSS), en Veraguas, la entidad recomendó la destitución de dos servidoras públicas, madre e hija, que laboraban en la misma dependencia de Recursos Humanos. Al momento de la notificación, una había renunciado y la otra había sido destituida.

Asimismo, en el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se recomendó la destitución de una funcionaria por nepotismo y conflicto de intereses, debido a su vínculo familiar con el subdirector general de la institución.

En el Tribunal Electoral, un servidor público fue sancionado por nepotismo y conflicto de intereses, relacionados con un préstamo interinstitucional solicitado por un ministerio.

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ANTAI también sanciona ausencias y tardanzas injustificadas

La @ANTAI_Panama sancionó económicamente a 33 servidores públicos y recomendó la destitución de 11 funcionarios por nepotismo, conflicto de intereses y uso inadecuado del tiempo de trabajo.



Algunos funcionarios y autoridades nombraron a sus sobrinos, cuñados y hasta sus propios… pic.twitter.com/13ByddXnOq — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2026

Las investigaciones administrativas incluyeron casos de uso inadecuado del tiempo de trabajo:

UNACHI: una funcionaria sancionada por acumular 13 ausencias durante cuatro meses.

Universidad de Panamá, Herrera: una funcionaria sancionada por registrar cinco ausencias y 32 tardanzas en cuatro meses.

Universidad de Panamá, Bocas del Toro: se recomendó la destitución de una profesora por ausencias injustificadas. Según la ANTAI, la docente también ejerce como jueza de garantías del Órgano Judicial.

Ministerio de Salud, Herrera: un servidor público sancionado por aproximadamente 45 irregularidades en sus marcaciones durante seis meses.

La ANTAI reiteró que continuará investigando las conductas contrarias a la normativa vigente y aplicando las medidas correspondientes, conforme al debido proceso y a las competencias que establece la ley.