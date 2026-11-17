Residentes de Belisario Porras, en el sector de Veranillo, distrito de San Miguelito, hacen un llamado a las autoridades para que brinden respuestas sobre el futuro del antiguo subcentro de salud de Don Bosco, que permanece en estado de abandono desde hace más de 10 años.

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La estructura, que dejó de funcionar hace varios años, ha sido objeto de actos vandálicos e incluso registró un incendio mientras permanecía desocupada, situación que mantiene preocupados a los moradores de la comunidad.

¿Qué ha ocurrido con el antiguo subcentro de salud?

De acuerdo con los residentes, durante el tiempo que ha permanecido abandonado, el inmueble ha sufrido el robo de distintos materiales y equipos, entre ellos:

Tendido eléctrico.

Ventanas.

Cables.

Tuberías.

Breques eléctricos.

Además, los moradores manifiestan su preocupación porque aseguran que el lugar es utilizado como refugio por personas que realizan actividades delictivas, lo que genera temor entre quienes viven en sus alrededores.

¿Qué piden los residentes de Veranillo?

Entre los moradores existen diferentes opiniones sobre el uso que debería darse a las instalaciones.

Algunos consideran que el espacio podría convertirse en un comedor comunitario o una casa de la juventud, mientras que otros esperan que se recupere su función original como centro de atención de salud para beneficio de la población.

Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido respuestas claras sobre qué ocurrirá con esta infraestructura ni si existe algún proyecto previsto para su recuperación.

Ante esta situación, los residentes de Veranillo reiteran el llamado a las autoridades para que inspeccionen el inmueble y definan su futuro. La comunidad espera conocer si será rehabilitado como centro de atención de salud o destinado a otro proyecto que beneficie a los moradores.