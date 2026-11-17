La música típica panameña y las expresiones culturales del país serán protagonistas del Festival Culturas Unidas, organizado por la Alcaldía de Panamá en Mi Pueblito. La actividad contará con las presentaciones de Sammy y Sandra Sandoval y el grupo Afrodisíaco, en una jornada familiar que se desarrollará de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

El festival reunirá manifestaciones de las raíces interioranas, afroantillanas e indígenas de Panamá, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de recorrer las plazas de Mi Pueblito y disfrutar de la música, las tradiciones y la diversidad cultural del país.

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¿Cuánto cuesta la entrada al Festival Culturas Unidas en Mi Pueblito?

La Alcaldía de Panamá informó que los precios de entrada serán los siguientes:

Panameños y residentes: B/.1.00.

Extranjeros: B/.3.00.

El evento se celebrará un domingo, en horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., con actividades dirigidas a toda la familia.

Sammy y Sandra Sandoval y Afrodisíaco animarán el festival

Las presentaciones musicales estarán a cargo de Sammy y Sandra Sandoval y Afrodisíaco, artistas que forman parte de la programación anunciada para celebrar las tradiciones panameñas.

La iniciativa también busca fortalecer la convivencia familiar, promover el respeto por la diversidad cultural e incentivar las visitas a Mi Pueblito, un espacio dedicado a preservar distintas expresiones de la identidad nacional.

La Alcaldía de Panamá extendió la invitación a las familias para disfrutar de una jornada de música, cultura y tradición.