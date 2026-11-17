La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo miercolito el próximo miércoles 18 de noviembre del 2026.

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¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 18 de noviembre?

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de este miércoles 18 de noviembre será transmitido en directo a través de nuestros canales Telemetro (canal 13) y Rpc (canal 4) de la institución, a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 18 de noviembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.