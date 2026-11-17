Falla en termoeléctrica Gatún afectó a clientes de Ensa y Naturgy.

Una contingencia en la Central Termoeléctrica Gatún provocó interrupciones del suministro eléctrico durante la madrugada de este martes 17 de noviembre de 2026, afectando a clientes de Ensa y Naturgy en Ciudad de Panamá y Panamá Oeste. Según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa), el incidente estuvo relacionado con el disparo de la unidad G2 de la central.

Etesa detalló que la contingencia se registró a las 2:53 a.m. y ocasionó una desconexión de carga aproximada de 295 megavatios (MW). La empresa confirmó que el servicio eléctrico fue restablecido en su totalidad a las 3:04 a.m.

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Ensa reportó 192,238 clientes afectados por el apagón

Por su parte, Ensa informó que 192,238 clientes quedaron temporalmente sin electricidad debido a una pérdida de generación externa a su red de distribución.

La empresa explicó que esta situación activó el Sistema de Protección de la Red Eléctrica (SPEAR), lo que ocasionó interrupciones del servicio entre las 2:51 a.m. y las 3:04 a.m., durante aproximadamente 13 minutos.

Los sectores afectados dentro del área de concesión de Ensa fueron:

Cerro Viento

San Antonio

Brisas del Golf

Juan Díaz

Llano Bonito

Tinajitas

Tocumen

Monte Oscuro

Ensa precisó que el suministro fue restablecido completamente a las 3:04 a.m., luego del cierre del último circuito afectado.

Etesa confirma restablecimiento total del suministro eléctrico

Etesa informó que el servicio eléctrico fue restablecido en su totalidad a las 3:04 a.m., luego de la contingencia registrada en la Central Termoeléctrica Gatún.

Ensa, por su parte, indicó que se mantiene atenta a cualquier eventualidad en los sistemas de generación y transmisión que pueda comprometer la continuidad del servicio eléctrico.

.@Etesatransmite informó que la madrugada de este martes 17 de noviembre, a las 2:53 a.m., se registró una contingencia asociada a la Central Termoeléctrica Gatún, debido al disparo de la unidad G2.



El evento afectó el suministro eléctrico a clientes de Naturgy y ENSA en la… pic.twitter.com/l2HcWPRMnu — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2026

Naturgy reportó interrupciones eléctricas en Panamá y Panamá Oeste

La empresa Naturgy también confirmó afectaciones en el suministro eléctrico durante la madrugada de este martes, debido a un evento externo, ajeno a su red de distribución.

Según la distribuidora, la incidencia se registró a las 2:51 a.m., cuando la salida de una planta de generación provocó la activación de un esquema de protección del Sistema Interconectado Nacional.

Naturgy explicó que esta situación ocasionó una interrupción del servicio eléctrico durante nueve minutos en sectores de Ciudad de Panamá y Panamá Oeste.