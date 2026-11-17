El tradicional Desfile Familiar de Don Bosco se celebrará el domingo 22 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 a.m., como parte de las actividades del Mes de la Patria en Panamá. El evento contará con la participación de bandas escolares e independientes, que recorrerán las calles al ritmo de tambores y melodías patrióticas.
¿Cuál será el recorrido del Desfile Familiar de Don Bosco 2026?
De acuerdo con los organizadores, el desfile se desarrollará bajo la siguiente programación:
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Fecha: domingo 22 de noviembre de 2026.
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Avenida Segunda, Don Bosco.
Recorrido: desde la Policía hasta la antigua piquera.
Participantes: bandas escolares e independientes.
Desfile Familiar de Don Bosco celebrará el Mes de la Patria
El evento forma parte de las celebraciones patrióticas de noviembre y permitirá a los asistentes disfrutar de las presentaciones musicales de las bandas participantes.
Los organizadores extendieron una invitación a los residentes y visitantes para compartir en familia durante esta tradicional reunión de la comunidad de Don Bosco.
La actividad promete una jornada llena de música, tambores y orgullo por las tradiciones panameñas.