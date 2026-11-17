El tradicional Desfile Familiar de Don Bosco se celebrará el domingo 22 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 a.m., como parte de las actividades del Mes de la Patria en Panamá. El evento contará con la participación de bandas escolares e independientes, que recorrerán las calles al ritmo de tambores y melodías patrióticas.

La actividad busca reunir a familias, amigos y vecinos en una jornada de celebración de las tradiciones panameñas, destacando el talento musical de las agrupaciones participantes.

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¿Cuál será el recorrido del Desfile Familiar de Don Bosco 2026?

De acuerdo con los organizadores, el desfile se desarrollará bajo la siguiente programación:

Fecha: domingo 22 de noviembre de 2026.

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Avenida Segunda, Don Bosco.

Recorrido: desde la Policía hasta la antigua piquera.

Participantes: bandas escolares e independientes.

Desfile Familiar de Don Bosco celebrará el Mes de la Patria

El evento forma parte de las celebraciones patrióticas de noviembre y permitirá a los asistentes disfrutar de las presentaciones musicales de las bandas participantes.

Los organizadores extendieron una invitación a los residentes y visitantes para compartir en familia durante esta tradicional reunión de la comunidad de Don Bosco.

La actividad promete una jornada llena de música, tambores y orgullo por las tradiciones panameñas.