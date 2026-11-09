Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 12:03

¿Qué bandas ganaron el desfile del 3 de noviembre en Juan Díaz? Conoce los resultados

La Junta Comunal de Juan Díaz anunció los resultados del concurso de bandas del desfile del 3 de noviembre de 2026 en las categorías de primaria y secundaria.

Desfile del 3 de noviembre en Juan Díaz

Desfile del 3 de noviembre en Juan Díaz

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Junta Comunal de Juan Díaz felicitó a las bandas ganadoras del concurso realizado durante el desfile del 3 de noviembre de 2026, en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patrias en Panamá. El reconocimiento destaca la disciplina, preparación y talento de los estudiantes que participaron en esta actividad.

Bandas ganadoras del desfile del 3 de noviembre en Juan Díaz

De acuerdo con la Junta Comunal, el concurso contempló las siguientes categorías:

  • Primaria.

  • Secundaria — Liras y Tambores.

  • Secundaria — Música.

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La entidad destacó el esfuerzo de los estudiantes, así como el trabajo de sus instructores y docentes y el respaldo de sus familias durante la preparación para el desfile.

Asimismo, agradeció a todas las delegaciones participantes por su aporte a la celebración de las Fiestas Patrias en el corregimiento de Juan Díaz.

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