Jubilados y pensionados: calendario de pagos restantes de 2026 y fecha del bono

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen pendientes los pagos correspondientes a la segunda quincena de noviembre de 2026, así como el último desembolso del bono permanente de B/.40.00, establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

De acuerdo con el calendario de la CSS, los próximos pagos de noviembre se realizarán los días martes 17 y jueves 19, dependiendo de la modalidad de cobro de cada beneficiario.

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Mientras tanto, el tercer y último pago del bono permanente está contemplado para diciembre, aunque todavía no se ha anunciado una fecha exacta para su desembolso.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026?

La CSS estableció las siguientes fechas para el pago de la segunda quincena de noviembre:

Martes 17 de noviembre: jubilados y pensionados que cobran mediante transferencia bancaria (ACH).

Jueves 19 de noviembre: jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante cheque.

Los beneficiarios deberán verificar la modalidad de pago que mantienen registrada ante la institución.

Imagen Creada con IA/Telemetro

¿Qué necesitan los jubilados y pensionados para retirar sus cheques?

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deberán presentar su cédula de identidad personal vigente al momento de realizar el retiro.

La entrega de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se realiza en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La CSS recomienda acudir al centro de pago correspondiente y mantenerse atentos a cualquier actualización oficial.

¿Cuándo depositarán el bono de B/.40.00 a los jubilados y pensionados?

Los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 438 del 14 de junio de 2024 recibirán en diciembre el tercer y último pago del bono permanente correspondiente a 2026, por un monto de B/.40.00.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta, se prevé que el desembolso se realice durante la segunda quincena de diciembre, tomando como referencia la metodología aplicada por la CSS en pagos anteriores.

Esta fecha es una estimación y deberá confirmarse mediante un anuncio oficial de la institución.

¿Cuánto reciben los jubilados y pensionados por el bono permanente?

La Ley 438 establece una bonificación anual de B/.140.00, distribuida en tres pagos:

Abril: B/.50.00.

Agosto: B/.50.00.

Diciembre: B/.40.00.

Con el desembolso de diciembre se completarán los B/.140.00 correspondientes al año 2026 para los beneficiarios que cumplen con los requisitos de la ley.

¿Cuándo se realizó el primer pago de noviembre?

El primer pago de noviembre de 2026 fue adelantado debido a las celebraciones de las Fiestas Patrias.

Las fechas establecidas fueron:

Viernes 30 de octubre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Lunes 2 de noviembre: pago mediante cheque.

Concluido ese desembolso, los jubilados y pensionados deberán estar pendientes del segundo pago de noviembre y del anuncio oficial sobre la fecha del bono permanente de diciembre.