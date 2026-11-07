Mulino anuncia conversación con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, este lunes

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , anunció que el próximo lunes 9 de noviembre de 2026 sostendrá una conversación con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña.

Mulino destacó la importancia de mantener las relaciones diplomáticas entre ambos países y reiteró su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales.

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“El lunes sostendré una conversación con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, expresó el mandatario panameño. “El lunes sostendré una conversación con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, expresó el mandatario panameño.

¿Quién es Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay?

El lunes sostendré una conversación con el nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 7, 2026

Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el viernes 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con la crisis financiera provocada por el colapso de Ueno Bank.

Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente de Paraguay, prestó juramento ante el Congreso Nacional y asumió la responsabilidad de completar el período presidencial 2023-2028.

Su llegada al poder ocurre en medio de una crisis política y bancaria que ha generado preocupación entre los ciudadanos paraguayos.

Panamá y Paraguay mantendrán comunicación bilateral

La conversación anunciada por Mulino será una oportunidad para mantener el contacto diplomático con la nueva administración paraguaya.

Por el momento, el mandatario panameño no ha precisado los temas específicos que abordará durante el intercambio con Alliana, más allá de reiterar la importancia de la relación bilateral entre ambos países.