Presidente Mulino envía mensaje a damnificados por el terremoto durante actos del 4 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino , encabezó este miércoles 4 de noviembre los actos protocolares por el Día de los Símbolos de la Nación , celebrados en el Palacio de las Garzas, donde destacó la importancia de los emblemas patrios y reiteró su compromiso con las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La ceremonia inició con la izada de la Bandera Nacional. Posteriormente, el mandatario entregó el Pabellón Nacional a Ricardo Koyner , designado abanderado oficial de esta conmemoración.

Contenido de interés: Día de los Símbolos Patrios en Panamá: ¿por qué se celebra el 4 de noviembre?

Mulino felicita a los panameños por el Día de los Símbolos Patrios

Durante sus declaraciones, el presidente destacó el significado de esta fecha para los panameños y reconoció la trayectoria de la Banda Republicana, que cumple 154 años de existencia.

En el Palacio de las Garzas se desarrollaron los actos protocolares de este 4 de noviembre, Día de los Símbolos de la Nación, encabezados por el presidente de la República, @JoseRaulMulino. pic.twitter.com/titj4UDULx — Telemetro Reporta (@TReporta) November 4, 2026

“Feliz 4 de noviembre, día de nuestros Símbolos Patrios, que hoy más que nunca se enarbolan y se lucen en nombre del porvenir de la patria. De igual manera quiero felicitar a nuestra extraordinaria Banda Republicana que alcanza 154 años de existencia, siendo un orgullo nacional y siendo un transmisor de cultura y de nacionalismo en música para todo nuestro pueblo”, expresó Mulino. “Feliz 4 de noviembre, día de nuestros Símbolos Patrios, que hoy más que nunca se enarbolan y se lucen en nombre del porvenir de la patria. De igual manera quiero felicitar a nuestra extraordinaria Banda Republicana que alcanza 154 años de existencia, siendo un orgullo nacional y siendo un transmisor de cultura y de nacionalismo en música para todo nuestro pueblo”, expresó Mulino.

El 4 de noviembre se conmemora en Panamá el Día de los Símbolos de la Nación, dedicado a honrar la Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Nacional.

Mulino envía mensaje a los afectados por el terremoto del 9 de octubre

Al finalizar los actos protocolares, el mandatario también se refirió a las familias damnificadas por el terremoto que afectó a distintas comunidades de las provincias centrales.

Mulino aseguró que los afectados continúan siendo una prioridad para su administración y que parte de su equipo de gobierno permanece trabajando en las zonas impactadas.

“Siguen muy presentes en nuestros corazones, en nuestras mentes y gran parte de mi equipo de gobierno trabajando sin descanso en esas zonas del país… confianza y paciencia que vamos a avanzar”, manifestó el presidente. “Siguen muy presentes en nuestros corazones, en nuestras mentes y gran parte de mi equipo de gobierno trabajando sin descanso en esas zonas del país… confianza y paciencia que vamos a avanzar”, manifestó el presidente.

El mandatario reiteró su llamado a mantener la confianza mientras continúan las labores de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas.

Los actos protocolares del 4 de noviembre forman parte de las celebraciones oficiales de las Fiestas Patrias de 2026, que comenzaron el martes 3 de noviembre con la conmemoración de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.