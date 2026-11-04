Presidente Mulino envía mensaje a damnificados por el terremoto durante actos del 4 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este miércoles 4 de noviembre los actos protocolares por el Día de los Símbolos de la Nación, celebrados en el Palacio de las Garzas, donde destacó la importancia de los emblemas patrios y reiteró su compromiso con las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.
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Mulino felicita a los panameños por el Día de los Símbolos Patrios
Durante sus declaraciones, el presidente destacó el significado de esta fecha para los panameños y reconoció la trayectoria de la Banda Republicana, que cumple 154 años de existencia.
El 4 de noviembre se conmemora en Panamá el Día de los Símbolos de la Nación, dedicado a honrar la Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Nacional.
Mulino envía mensaje a los afectados por el terremoto del 9 de octubre
Al finalizar los actos protocolares, el mandatario también se refirió a las familias damnificadas por el terremoto que afectó a distintas comunidades de las provincias centrales.
Mulino aseguró que los afectados continúan siendo una prioridad para su administración y que parte de su equipo de gobierno permanece trabajando en las zonas impactadas.
El mandatario reiteró su llamado a mantener la confianza mientras continúan las labores de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas.
Los actos protocolares del 4 de noviembre forman parte de las celebraciones oficiales de las Fiestas Patrias de 2026, que comenzaron el martes 3 de noviembre con la conmemoración de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.