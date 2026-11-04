Los Santos Nacionales -  4 de noviembre de 2026 - 09:45

Investigan muerte de una mujer en Pedasí: Ministerio de la Mujer anuncia medidas

Autoridades investigan la muerte de una mujer en Pedasí, Los Santos. El Ministerio de la Mujer activó protocolos de acompañamiento y seguimiento.

Asesinan a una mujer en Pedasí

Asesinan a una mujer en Pedasí

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades investigan un hecho violento ocurrido la noche del lunes 2 de noviembre de 2026, en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, donde una mujer perdió la vida en circunstancias que aún deben ser esclarecidas. Ante este caso, el Ministerio de la Mujer informó que activó sus protocolos de acompañamiento y seguimiento.

¿Qué ocurrió en Pedasí, Los Santos?

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho se registró en la comunidad de Mariabé, donde dos personas, una mujer y un hombre, fueron encontradas sin vida en una residencia.

Los informes también señalan que un tercer hombre, identificado como presunto responsable, falleció posteriormente. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso y establecer las responsabilidades correspondientes.

Ministerio de la Mujer activa protocolos tras el hecho violento

El Ministerio de la Mujer anunció la activación de sus protocolos de acompañamiento y seguimiento tras conocerse la muerte de la mujer.

La institución cuenta con mecanismos de atención y orientación para situaciones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

Mientras avanzan las diligencias, corresponde a las autoridades competentes determinar las circunstancias del hecho y establecer si existen elementos para investigarlo como un posible femicidio.

El caso permanece bajo investigación.

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