Los desfiles patrios del miércoles 4 de noviembre de 2026 provocarán restricciones vehiculares en diferentes sectores de la ciudad de Panamá, principalmente en el Casco Antiguo, la avenida Eloy Alfaro, la Cinta Costera y Vía España.

Los conductores deberán tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos en las zonas donde se desarrollarán los desfiles.

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Contenido de interés: Cierre de calles por desfiles de hoy 4 de noviembre en Panamá: rutas y vías alternas

¿Qué calles estarán cerradas por los desfiles del 4 de noviembre?

“Mantenemos avisos de vigilancia emitidos por el @imhpapma, activos en este momento, muy posiblemente se van a extender hasta hasta esos días, estamos hablando de 3, 4 y las demás fechas de noviembre, posiblemente se extienden hasta el 15 de noviembre. Las alertas vigentes al… pic.twitter.com/xYl8mbwcFO — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

La planificación de los desfiles contempla dos recorridos principales en la ciudad de Panamá.

Ruta 1: Casco Antiguo y Cinta Costera

El desfile comenzará en la Plaza Simón Bolívar, en el Casco Antiguo, y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.

Las restricciones vehiculares previstas abarcan:

Accesos al Casco Antiguo.

Avenida Eloy Alfaro.

Tramos de la Cinta Costera 1.

Calles cercanas al recorrido de las delegaciones.

Ruta 2: Vía España

El segundo recorrido comenzará en los alrededores de la iglesia del Carmen y finalizará en el sector de Vía Argentina.

Las restricciones previstas incluyen:

Vía España, desde la iglesia del Carmen hasta Vía Argentina.

Calles transversales de Obarrio.

Accesos vehiculares en El Carmen.

Calles cercanas al recorrido en Bella Vista.

Las autoridades de tránsito podrán establecer controles adicionales para facilitar el paso de las delegaciones y garantizar la seguridad de los espectadores.

¿Cuáles son las vías alternas durante los desfiles patrios?

Para evitar las zonas de mayor concentración de personas y las posibles restricciones vehiculares, los conductores podrán considerar las siguientes vías, dependiendo de su destino:

Avenida de los Mártires: alternativa para desplazamientos cercanos al Casco Antiguo.

Vía Transístmica: opción para movilizarse hacia otros sectores de la ciudad.

Corredor Sur: alternativa para trayectos que permitan evitar el centro de la capital.

Calle 50: opción para desplazamientos en sectores próximos a Vía España.

Avenida Ricardo J. Alfaro: alternativa para recorridos hacia otras áreas de la ciudad.

Avenida Balboa: su disponibilidad dependerá de los cierres que establezcan las autoridades.

Los conductores deberán verificar las restricciones vigentes antes de utilizar estas rutas, ya que algunas podrían experimentar cambios temporales en su circulación.

¿Se podrá utilizar el Metro de Panamá el 4 de noviembre?

El Metro de Panamá anunció que el martes 3 de noviembre operará en horario especial, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., con motivo de las Fiestas Patrias.

Los asistentes a los desfiles podrán considerar las siguientes estaciones de la Línea 1:

5 de Mayo: para desplazarse hacia el área del Casco Antiguo.

Iglesia del Carmen: para llegar al sector donde comienza el desfile de Vía España.

Vía Argentina: para acceder al área donde finalizará el segundo recorrido.

El uso de estas estaciones estará sujeto a las disposiciones operativas que anuncie el Metro de Panamá durante la jornada.

¿A qué hora comenzarán los cierres de calles el 4 de noviembre?

Los desfiles patrios están programados para comenzar a las 9:00 a.m. en ambas rutas.

Sin embargo, los horarios específicos de cierre y reapertura de calles deberán confirmarse mediante los comunicados de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

También se recomienda consultar los anuncios de MiBus sobre posibles modificaciones en las rutas del Metrobús.

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones del personal de tránsito durante las celebraciones patrias.