Desfiles del 4 de noviembre en Panamá: lista de colegios y bandas independientes de las rutas 1 y 2

Desfiles del 4 de noviembre en Panamá

Los desfiles patrios del miércoles 4 de noviembre de 2026 reunirán a decenas de colegios, bandas independientes, delegaciones cívicas y estamentos de seguridad en la ciudad de Panamá, como parte de la celebración del Día de los Símbolos Patrios.

La programación contempla dos recorridos principales: la Ruta 1, en el Casco Antiguo, y la Ruta 2, en Vía España, donde participarán las agrupaciones estudiantiles e independientes conforme al orden establecido para la jornada.

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Contenido de interés: Desfiles Patrios del 4 de noviembre en Panamá: horarios, rutas y calles cerradas

A continuación, conoce el listado de las delegaciones que desfilarán en cada ruta.

Ruta 1: colegios y delegaciones que desfilarán en el Casco Antiguo

El recorrido comenzará en el sector del parque Simón Bolívar, en el Casco Antiguo, y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.

Delegaciones de apertura

Motorizados de la Fuerza Pública.

Abanderado presidencial.

Banda Republicana.

Muchachas Guías.

Cruz Roja Panameña.

Escuela Vocacional Especial del IPHE.

Clubes cívicos: Club Rotario de Panamá, Club de Leones de Panamá, Club 20-30 de Panamá, Club Kiwanis de Panamá y Cámara Junior.

Orden de colegios y delegaciones estudiantiles de la Ruta 1

Instituto Nacional.

Colegio La Salle.

Instituto Técnico Don Bosco.

Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía.

Colegio San Vicente de Paúl.

St. Mary School.

Escuela Panamá.

Colegio Las Esclavas.

Colegio Javier.

Instituto Alberto Einstein.

Colegio Richard Neumann.

Instituto José Dolores Moscote.

Colegio Elena Chávez de Pinate.

Instituto Episcopal San Cristóbal.

Colegio Claret de Panamá.

Instituto Comercial Panamá.

Escuela Franco Panameño.

Instituto Profesional y Técnico de Comercio.

Instituto Santa María La Antigua.

Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sun Yat-Sen.

Colegio Cristiano El Buen Pastor.

Oxford International School.

Lincoln Academy.

Instituto Profesional y Técnico Don Bosco.

Eliel Bilingual Institute.

Panamá Christian Academy.

Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China.

Centro Educativo Marie Poussepin.

Centro Educativo Fuente de Agua Viva.

Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén.

Centro Básico General Presidente Valdés.

Centros de Formación del Ministerio de Seguridad Pública.

Colegio Bilingüe de Cerro Viento (invitado).

Centro Educativo Francisco Beckmann.

Colegio Bilingüe Emanuel (invitado).

Instituto de Formación Marítima John Dewey.

Colegio Nuestra Señora de Lourdes.

Centro Bilingüe La Primavera (invitado).

Estamentos de seguridad de la Ruta 1

Después de las delegaciones estudiantiles, la programación contempla la participación de:

Policía Nacional.

Servicio de Protección Institucional (SPI).

Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Servicio Nacional de Migración.

Ruta 2: colegios y bandas que desfilarán en Vía España

El segundo recorrido comenzará en las inmediaciones de la iglesia del Carmen y avanzará por Vía España hasta el sector de Vía Argentina.

Delegaciones de apertura

Motorizados de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Abanderado ministerial.

Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Movimiento Nacional de los Mártires de Enero de 1964.

Muchachas Guías.

Asociación de Scouts de Panamá.

Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO).

Orden de colegios y delegaciones estudiantiles de la Ruta 2

Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega.

Instituto Panamericano.

Colegio María Inmaculada.

Colegio Adventista Metropolitano.

Colegio San Agustín.

Instituto Alberto Einstein.

Instituto Fermín Naudeau.

Instituto América.

Colegio José Remón Cantera.

Instituto William H. Kilpatrick.

Colegio Parroquial San Judas Tadeo.

Instituto Tecnológico Barú.

Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan G.

Escuela Latinoamericana.

Colegio Bilingüe Santo Domingo Savio.

Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor.

Escuela Francisco de Miranda.

Academia Hosanna.

Colegio Europeo de Panamá.

Academia Interamericana de Panamá, sede Cerro Viento.

Centro Educativo Básico General Ciudad Santa Fe.

Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano.

Philadelphia International School.

Banda Cristiana de Costa Rica (invitada internacional).

Colegio Pureza de María (invitado).

Colegio Ingeniero Tomás Guardia.

The Preparatory School (invitado).

Colegio Rafael Quintero Villarreal.

Centro Vocacional de Chapala.

Instituto Benigno Jiménez Garay.

Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor.

Instituto Rubiano (invitado).

Colegio Internacional Saint George.

Unión de Bandas USA, 2025 (banda internacional).

Lista de bandas independientes que desfilarán el 4 de noviembre en Vía España

La programación incluye 17 bandas independientes que participarán en la Ruta 2, en el siguiente orden:

Juan Demóstenes Arosemena (FENABIP).

Concordia.

Banda Autónoma de Veteranos de Panamá (FENABIP).

Elimelec (FENABIP).

Nueva Innovación (FENABIP).

Del Reino (FENABIP).

San Cristóbal de Chepo (FENABIP).

Súper Banda (FENABIP).

Banda Generación de Oro (FENABIP).

Panamá para Cristo (FENABIP).

Banda Autónoma Metropolitana (FENABIP).

Banda Nacional Centenario (FENABIP).

Mega Banda FENABIP Miller.

Apocalipsis (FENABIP).

Belisario Porras (FENABIP).

El Hogar (FENABIP).

Banda Búho de Oro (FENABIP).

Recomendaciones para asistir a los desfiles del 4 de noviembre

Los ciudadanos que planean asistir a los desfiles patrios deberán considerar los cierres de calles y las modificaciones en las rutas del transporte público.

Para movilizarse hacia los recorridos, pueden utilizar las estaciones 5 de Mayo, Iglesia del Carmen y Vía Argentina de la Línea 1 del Metro de Panamá, de acuerdo con su destino.

También se recomienda llegar con anticipación, mantenerse hidratados y seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad.

La jornada del 4 de noviembre forma parte de las celebraciones del Mes de la Patria, dedicadas a rendir homenaje a los símbolos nacionales de Panamá.