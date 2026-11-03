Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2026 - 12:12

Desfiles del 4 de noviembre en Panamá: lista de colegios y bandas independientes de las rutas 1 y 2

Conoce el orden de los colegios, delegaciones y bandas independientes que desfilarán este miércoles 4 de noviembre en el Casco Antiguo y Vía España.

Desfiles del 4 de noviembre en Panamá

Desfiles del 4 de noviembre en Panamá

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los desfiles patrios del miércoles 4 de noviembre de 2026 reunirán a decenas de colegios, bandas independientes, delegaciones cívicas y estamentos de seguridad en la ciudad de Panamá, como parte de la celebración del Día de los Símbolos Patrios.

La programación contempla dos recorridos principales: la Ruta 1, en el Casco Antiguo, y la Ruta 2, en Vía España, donde participarán las agrupaciones estudiantiles e independientes conforme al orden establecido para la jornada.

Contenido de interés: Desfiles Patrios del 4 de noviembre en Panamá: horarios, rutas y calles cerradas

A continuación, conoce el listado de las delegaciones que desfilarán en cada ruta.

Ruta 1: colegios y delegaciones que desfilarán en el Casco Antiguo

El recorrido comenzará en el sector del parque Simón Bolívar, en el Casco Antiguo, y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.

Delegaciones de apertura

  • Motorizados de la Fuerza Pública.

  • Abanderado presidencial.

  • Banda Republicana.

  • Muchachas Guías.

  • Cruz Roja Panameña.

  • Escuela Vocacional Especial del IPHE.

  • Clubes cívicos: Club Rotario de Panamá, Club de Leones de Panamá, Club 20-30 de Panamá, Club Kiwanis de Panamá y Cámara Junior.

Orden de colegios y delegaciones estudiantiles de la Ruta 1

  • Instituto Nacional.

  • Colegio La Salle.

  • Instituto Técnico Don Bosco.

  • Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía.

  • Colegio San Vicente de Paúl.

  • St. Mary School.

  • Escuela Panamá.

  • Colegio Las Esclavas.

  • Colegio Javier.

  • Instituto Alberto Einstein.

  • Colegio Richard Neumann.

  • Instituto José Dolores Moscote.

  • Colegio Elena Chávez de Pinate.

  • Instituto Episcopal San Cristóbal.

  • Colegio Claret de Panamá.

  • Instituto Comercial Panamá.

  • Escuela Franco Panameño.

  • Instituto Profesional y Técnico de Comercio.

  • Instituto Santa María La Antigua.

  • Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sun Yat-Sen.

  • Colegio Cristiano El Buen Pastor.

  • Oxford International School.

  • Lincoln Academy.

  • Instituto Profesional y Técnico Don Bosco.

  • Eliel Bilingual Institute.

  • Panamá Christian Academy.

  • Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China.

  • Centro Educativo Marie Poussepin.

  • Centro Educativo Fuente de Agua Viva.

  • Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén.

  • Centro Básico General Presidente Valdés.

  • Centros de Formación del Ministerio de Seguridad Pública.

  • Colegio Bilingüe de Cerro Viento (invitado).

  • Centro Educativo Francisco Beckmann.

  • Colegio Bilingüe Emanuel (invitado).

  • Instituto de Formación Marítima John Dewey.

  • Colegio Nuestra Señora de Lourdes.

  • Centro Bilingüe La Primavera (invitado).

Estamentos de seguridad de la Ruta 1

Después de las delegaciones estudiantiles, la programación contempla la participación de:

  • Policía Nacional.

  • Servicio de Protección Institucional (SPI).

  • Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

  • Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

  • Servicio Nacional de Migración.

Ruta 2: colegios y bandas que desfilarán en Vía España

El segundo recorrido comenzará en las inmediaciones de la iglesia del Carmen y avanzará por Vía España hasta el sector de Vía Argentina.

Delegaciones de apertura

  • Motorizados de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

  • Abanderado ministerial.

  • Cuerpo de Bomberos de Panamá.

  • Movimiento Nacional de los Mártires de Enero de 1964.

  • Muchachas Guías.

  • Asociación de Scouts de Panamá.

  • Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO).

Orden de colegios y delegaciones estudiantiles de la Ruta 2

  • Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega.

  • Instituto Panamericano.

  • Colegio María Inmaculada.

  • Colegio Adventista Metropolitano.

  • Colegio San Agustín.

  • Instituto Alberto Einstein.

  • Instituto Fermín Naudeau.

  • Instituto América.

  • Colegio José Remón Cantera.

  • Instituto William H. Kilpatrick.

  • Colegio Parroquial San Judas Tadeo.

  • Instituto Tecnológico Barú.

  • Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan G.

  • Escuela Latinoamericana.

  • Colegio Bilingüe Santo Domingo Savio.

  • Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor.

  • Escuela Francisco de Miranda.

  • Academia Hosanna.

  • Colegio Europeo de Panamá.

  • Academia Interamericana de Panamá, sede Cerro Viento.

  • Centro Educativo Básico General Ciudad Santa Fe.

  • Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano.

  • Philadelphia International School.

  • Banda Cristiana de Costa Rica (invitada internacional).

  • Colegio Pureza de María (invitado).

  • Colegio Ingeniero Tomás Guardia.

  • The Preparatory School (invitado).

  • Colegio Rafael Quintero Villarreal.

  • Centro Vocacional de Chapala.

  • Instituto Benigno Jiménez Garay.

  • Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor.

  • Instituto Rubiano (invitado).

  • Colegio Internacional Saint George.

  • Unión de Bandas USA, 2025 (banda internacional).

Lista de bandas independientes que desfilarán el 4 de noviembre en Vía España

La programación incluye 17 bandas independientes que participarán en la Ruta 2, en el siguiente orden:

  • Juan Demóstenes Arosemena (FENABIP).

  • Concordia.

  • Banda Autónoma de Veteranos de Panamá (FENABIP).

  • Elimelec (FENABIP).

  • Nueva Innovación (FENABIP).

  • Del Reino (FENABIP).

  • San Cristóbal de Chepo (FENABIP).

  • Súper Banda (FENABIP).

  • Banda Generación de Oro (FENABIP).

  • Panamá para Cristo (FENABIP).

  • Banda Autónoma Metropolitana (FENABIP).

  • Banda Nacional Centenario (FENABIP).

  • Mega Banda FENABIP Miller.

  • Apocalipsis (FENABIP).

  • Belisario Porras (FENABIP).

  • El Hogar (FENABIP).

  • Banda Búho de Oro (FENABIP).

Recomendaciones para asistir a los desfiles del 4 de noviembre

Los ciudadanos que planean asistir a los desfiles patrios deberán considerar los cierres de calles y las modificaciones en las rutas del transporte público.

Para movilizarse hacia los recorridos, pueden utilizar las estaciones 5 de Mayo, Iglesia del Carmen y Vía Argentina de la Línea 1 del Metro de Panamá, de acuerdo con su destino.

También se recomienda llegar con anticipación, mantenerse hidratados y seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad.

La jornada del 4 de noviembre forma parte de las celebraciones del Mes de la Patria, dedicadas a rendir homenaje a los símbolos nacionales de Panamá.

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