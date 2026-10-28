Desfiles del 3 y 4 de noviembre en Panamá: logística, bandas y atención médica en las rutas

Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en Panamá contarán con la participación de bandas estudiantiles e independientes en las rutas del Casco Antiguo y Vía España. La logística de las fiestas patrias 2026 también contempla ambulancias, puestos de atención médica y operativos para verificar las condiciones sanitarias de los vendedores de alimentos.

Desfiles patrios: Bandas participantes y recorridos del 3 y 4 de noviembre

Para el 3 de noviembre, la información suministrada señala la participación de 32 bandas colegiales y nueve independientes en la ruta 1, mientras que la ruta 2 tendrá 32 bandas estudiantiles y ocho independientes. Uno de los recorridos iniciará en la iglesia del Carmen y finalizará frente a la Caja de Ahorros. Para el 4 de noviembre, se prevén 26 bandas estudiantiles de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, sin bandas independientes, en la ruta 1; mientras que la ruta 2 contará con 33 bandas estudiantiles, 18 independientes y dos bandas invitadas de Costa Rica.

Detallan rutas de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, y la cantidad de bandas que participarán por día en cada ruta. pic.twitter.com/LP0gkhpjKp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Atención médica y controles sanitarios durante los desfiles

El Ministerio de Salud (MINSA) dispondrá de dos ambulancias y dos puestos de atención, según los datos proporcionados. Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en coordinación con la Cruz Roja, realizará recorridos preventivos con aproximadamente 100 unidades de personal, además de contar con puestos de atención médica y ambulancias. El SUME 911 también participará en el dispositivo de respuesta a emergencias.

Durante las celebraciones, las autoridades sanitarias realizarán inspecciones en los puestos de venta de alimentos para verificar los permisos correspondientes y que los manipuladores mantengan visibles sus carnés de salud. Estas acciones buscan reforzar la atención a los asistentes y la vigilancia sanitaria durante las jornadas de desfiles patrios.