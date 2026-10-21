Desfiles del 5 de noviembre en Colón: alcalde evalúa cambiar la ruta tras el terremoto

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, informó que sostendrá una reunión con representantes de los estamentos de seguridad y otras instituciones para definir la ruta de los desfiles del 5 de noviembre de 2026 . La decisión se tomará considerando las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y la situación de las familias damnificadas.

¿Se realizarán los desfiles del 5 de noviembre en Colón?

Galván manifestó que está a favor de mantener las celebraciones patrias en la provincia, aunque considera necesario alcanzar un acuerdo con las instituciones involucradas.

"Me inclino por permitir la celebración de las festividades patrias en Colón, me inclino por eso, sin embargo, creo que es una decisión que tenemos que tomar consensuada", expresó el alcalde.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, dijo que en las próximas horas se reunirá con representantes de los estamentos de seguridad, Gobernación, la junta de desfiles patrios, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, para tomar una decisión técnica sobre la ruta del desfile del 5 de… pic.twitter.com/E3KFyGhwiN — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

La reunión contará con representantes de los estamentos de seguridad, la Gobernación, la Junta de Desfiles Patrios, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, quienes evaluarán las condiciones para determinar el recorrido de las delegaciones.

Alcalde advierte sobre familias damnificadas en la ciudad de Colón

El alcalde señaló que no considera conveniente realizar los desfiles por las calles de la ciudad de Colón mientras permanezcan personas afectadas por el terremoto sin una solución habitacional.

"No creo que sea conveniente hacer los desfiles en la ciudad, porque en la ciudad todavía tenemos cerca de 150 ciudadanos que están durmiendo en las aceras, no podemos desfilar encima de la gente, todavía no se ha podido resolver el tema de las viviendas de las personas. No creo que sea prudente", manifestó.

Sus declaraciones se producen después del terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre, que ocasionó afectaciones en distintas regiones de Panamá y motivó la suspensión de algunas actividades programadas para el Mes de la Patria.

¿Qué se celebra el 5 de noviembre en Colón?

Cada 5 de noviembre, Panamá conmemora la consolidación de la separación de Colombia, proclamada el 3 de noviembre de 1903.

La fecha recuerda el papel que desempeñó la provincia de Colón para asegurar el proceso separatista, por lo que constituye una de las principales celebraciones patrias de esta región del país.

Por el momento, no se ha anunciado una ruta definitiva ni la cancelación de los desfiles del 5 de noviembre en Colón. La decisión se conocerá después de la evaluación de las autoridades correspondientes.