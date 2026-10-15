Las Tablas suspende festividades patrias tras terremoto en Panamá

El Municipio de Las Tablas , en la provincia de Los Santos, anunció la suspensión de las festividades patrias programadas para el domingo 8 de noviembre de 2026, debido a las afectaciones ocasionadas por los recientes eventos sísmicos registrados en Panamá. La decisión busca priorizar la seguridad de los residentes y visitantes, así como concentrar los esfuerzos en la recuperación de las comunidades afectadas.

A través de un comunicado oficial, las autoridades municipales explicaron que la medida responde a la situación que atraviesa el distrito tras el terremoto del viernes 9 de octubre.

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¿Por qué se suspenden las festividades patrias del 8 de noviembre en Las Tablas?

El Municipio de Las Tablas señaló que la decisión tiene como principal objetivo proteger la vida y el bienestar de la población.

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Las autoridades reconocieron la importancia histórica y cultural de las celebraciones del 8 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Sin embargo, explicaron que actualmente la prioridad es acompañar a las familias afectadas y contribuir a la recuperación del distrito.

Municipio de Las Tablas pide seguir las recomendaciones de las autoridades

El gobierno municipal agradeció la comprensión de los ciudadanos ante la suspensión de las actividades programadas.

Asimismo, hizo un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales para conocer nuevas disposiciones.