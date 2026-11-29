La venta de bolsas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) iniciará este martes 1 de diciembre con las Naviferias 2026 , cuya primera jornada contará con 13 puntos de venta distribuidos en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera.

La iniciativa se extenderá durante los primeros cuatro días de diciembre a otras comunidades del país, incluyendo Panamá Este y Colón, con el propósito de ofrecer productos alimenticios a precios accesibles a la población.

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Naviferias 2026: ¿dónde estarán los puntos de venta este martes 1 de diciembre?

De acuerdo con el calendario divulgado por el IMA, la primera jornada de las Naviferias se desarrollará en las siguientes localidades:

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, distrito de Bugaba.

Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.

Los Santos

Parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos.

Parque Bibiana Pérez, distrito de Guararé.

Estadio Flaco Bala Hernández, en Las Tablas.

Predios de la iglesia de Macaracas cabecera.

Parque Central de Pedasí cabecera.

Parque Central de Pocrí cabecera.

Calle frente a la cancha municipal de Tonosí cabecera.

Herrera

Parque Herrera, en Chitré cabecera.

Estacionamientos del estadio Claudio Nieto, en Monagrillo.

Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, distrito de Chitré.

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¿A qué hora iniciarán las Naviferias del IMA y qué deben llevar los consumidores?

Los 13 puntos de venta programados para este martes 1 de diciembre iniciarán operaciones a partir de las 7:00 a.m. El IMA recordó a los consumidores que deberán llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.

¿En qué provincias continuarán las Naviferias durante esta semana?

Según la programación del IMA, las jornadas de venta continuarán en las siguientes regiones: