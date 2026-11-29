El Gobierno Nacional solicitó formalmente la colaboración y el acompañamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú (CAAC) en el proceso de participación ciudadana que se desarrollará en relación con el proyecto de la mina de cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón.
Panamá solicita acompañamiento internacional en proceso de participación ciudadana sobre la mina
De acuerdo con el comunicado emitido por la Comisión Interministerial, el ministro de Ambiente invitó formalmente al Comité a acceder a toda la información relacionada con el proceso de participación ciudadana y brindar acompañamiento mediante sus sugerencias técnicas. En los próximos días, Navarro convocará al Comité a una reunión para dar seguimiento a la invitación.
Panamá cuenta con una hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú
El Gobierno Nacional recordó que Panamá cuenta con una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, aprobada mediante la Resolución DM-0037-2026 y publicada en la Gaceta Oficial N.° 30466 del 19 de febrero de 2026.