El Gobierno Nacional solicitó formalmente la colaboración y el acompañamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú (CAAC) en el proceso de participación ciudadana que se desarrollará en relación con el proyecto de la mina de cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

La solicitud, suscrita por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, mediante una nota del 27 de noviembre de 2026, busca fortalecer la transparencia, garantizar el acceso total a la información ambiental y promover una participación ciudadana amplia e informada, con el apoyo técnico de este mecanismo regional.

Panamá solicita acompañamiento internacional en proceso de participación ciudadana sobre la mina

De acuerdo con el comunicado emitido por la Comisión Interministerial, el ministro de Ambiente invitó formalmente al Comité a acceder a toda la información relacionada con el proceso de participación ciudadana y brindar acompañamiento mediante sus sugerencias técnicas. En los próximos días, Navarro convocará al Comité a una reunión para dar seguimiento a la invitación.

Panamá cuenta con una hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú

El Gobierno Nacional recordó que Panamá cuenta con una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, aprobada mediante la Resolución DM-0037-2026 y publicada en la Gaceta Oficial N.° 30466 del 19 de febrero de 2026.