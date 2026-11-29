El último mes de 2026 contará con varias fechas de descanso obligatorio en Panamá, entre ellas el Día de las Madres, el Día de Duelo Nacional y Navidad. Además, entre diciembre y los primeros días de enero de 2027, se registrarán tres fines de semana largos para quienes descansan habitualmente los sábados y domingos.
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Martes 8 de diciembre – Día de las Madres: celebración que coincide con la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción.
Domingo 20 de diciembre – Día de Duelo Nacional: fecha en la que se honra la memoria de las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989.
Lunes 21 de diciembre – Descanso obligatorio: corresponde al descanso por el Día de Duelo Nacional, debido a que el 20 de diciembre cae domingo, conforme al artículo 47 del Código de Trabajo.
Viernes 25 de diciembre – Navidad: festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús.
¿Cuáles serán los próximos fines de semana largos en Panamá?
Entre diciembre de 2026 y el inicio de enero de 2027, las fechas de descanso obligatorio darán lugar a tres fines de semana largos, distribuidos de la siguiente manera:
Día de Duelo Nacional: del 19 al 21 de diciembre
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Sábado 19 de diciembre: descanso habitual.
Domingo 20 de diciembre: Día de Duelo Nacional.
Lunes 21 de diciembre: descanso obligatorio.
Navidad: del 25 al 27 de diciembre
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Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Sábado 26 de diciembre: descanso habitual.
Domingo 27 de diciembre: descanso habitual.
Año Nuevo: del 1 al 3 de enero de 2027
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Viernes 1 de enero: Año Nuevo, día de descanso obligatorio.
Sábado 2 de enero: descanso habitual.
Domingo 3 de enero: descanso habitual.
A estas fechas podrían sumarse días libres adicionales, en caso de que el Gobierno nacional anuncie disposiciones especiales con motivo de las festividades de fin de año.