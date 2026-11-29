Feriados en Panamá en diciembre de 2026.

El último mes de 2026 contará con varias fechas de descanso obligatorio en Panamá , entre ellas el Día de las Madres, el Día de Duelo Nacional y Navidad. Además, entre diciembre y los primeros días de enero de 2027, se registrarán tres fines de semana largos para quienes descansan habitualmente los sábados y domingos.

De acuerdo con el calendario de feriados nacionales, estas son las fechas de descanso obligatorio y sus conmemoraciones:

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Martes 8 de diciembre – Día de las Madres: celebración que coincide con la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción.

Domingo 20 de diciembre – Día de Duelo Nacional: fecha en la que se honra la memoria de las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989.

Lunes 21 de diciembre – Descanso obligatorio: corresponde al descanso por el Día de Duelo Nacional, debido a que el 20 de diciembre cae domingo, conforme al artículo 47 del Código de Trabajo.

Viernes 25 de diciembre – Navidad: festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús.

¿Cuáles serán los próximos fines de semana largos en Panamá?

Entre diciembre de 2026 y el inicio de enero de 2027, las fechas de descanso obligatorio darán lugar a tres fines de semana largos, distribuidos de la siguiente manera:

Día de Duelo Nacional: del 19 al 21 de diciembre

Sábado 19 de diciembre: descanso habitual.

Domingo 20 de diciembre: Día de Duelo Nacional.

Lunes 21 de diciembre: descanso obligatorio.

Navidad: del 25 al 27 de diciembre

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Sábado 26 de diciembre: descanso habitual.

Domingo 27 de diciembre: descanso habitual.

Año Nuevo: del 1 al 3 de enero de 2027

Viernes 1 de enero: Año Nuevo, día de descanso obligatorio.

Sábado 2 de enero: descanso habitual.

Domingo 3 de enero: descanso habitual.

A estas fechas podrían sumarse días libres adicionales, en caso de que el Gobierno nacional anuncie disposiciones especiales con motivo de las festividades de fin de año.