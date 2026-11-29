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Cara a Cara con Antonio Tercero González, director del Idaan

En la edición de Cara a Cara de este 29 de noviembre el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, detalló los trabajos que se han estado realizando en la planta potabilizadora de Chilibre para mejorar el suministro de agua potable; ofreció un balance del operativo Panamá Sin Fugas y las plantas que resultaron con afectaciones tras el terremoto del 9 de octubre.