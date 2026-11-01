Panamá Cara a Cara - 1 de noviembre de 2026 - 12:52
Cara a Cara con Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario
El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, explica cómo ha sido el apoyo que se le ha estado brindando a las familias impactadas por el sismo del 9 de octubre. Además, brindó detalles sobre las Naviderias que iniciarán en diciembre y también hizo referencia a la polémica por la compra de quesos.
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