Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, explica cómo ha sido el apoyo que se le ha estado brindando a las familias impactadas por el sismo del 9 de octubre. Además, brindó detalles sobre las Naviderias que iniciarán en diciembre y también hizo referencia a la polémica por la compra de quesos.