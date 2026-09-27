Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla, explicó en Cara a Cara que los efectos del Fenómeno de El Niño se reflejan tanto en las lluvias y las temperaturas, y explico que aunque no puede ser calificado como el más severo por ahora, ha tenido un efecto en las lluvias con una disminución de hasta el 70% en algunas regiones de la vertiente del Pacífico.