Guerra en Ucrania: ordenan detención provisional de tres dominicanos por presunto reclutamiento

Un juez ordenó la detención provisional de tres ciudadanos dominicanos investigados por su presunta vinculación con el reclutamiento de panameños para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, informó la fiscal Elizabeth Carrión.

Las tres personas habían sido aprehendidas mediante diligencias desarrolladas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

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Imputan cargos a tres dominicanos por presunto reclutamiento

Carrión informó que durante la audiencia se logró la imputación de cargos contra los tres ciudadanos y la aplicación de la medida cautelar de detención provisional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, solicitó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, que Rusia y Ucrania faciliten el retorno seguro de los panameños que han sido reclutados para la guerra… pic.twitter.com/V78WuPMMCs — Telemetro Reporta (@TReporta) September 26, 2026

Los investigados estarían presuntamente vinculados con delitos relacionados con trata de personas y delincuencia organizada, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso.

La investigación está relacionada con el supuesto reclutamiento de ciudadanos panameños para viajar y participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Investigación por reclutamiento de panameños

La detención provisional permitirá que los tres imputados permanezcan privados de libertad mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

El proceso se mantiene en etapa de investigación y la imputación de cargos y aplicación de una medida cautelar no constituyen una declaración de culpabilidad.

#Detención | Tres personas quedaron bajo detención provisional por la presunta vinculación en trata de personas y contra la delincuencia organizada, aprehendidas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada mediante la #OperaciónRescateSoberano. pic.twitter.com/ok9DdUnRQw — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 26, 2026

Las autoridades continúan desarrollando diligencias para determinar el alcance del presunto esquema de reclutamiento y establecer las responsabilidades que correspondan.