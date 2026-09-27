Guerra en Ucrania: ordenan detención provisional de tres dominicanos por presunto reclutamiento

Un juez ordenó la detención provisional de tres ciudadanos dominicanos investigados por su presunta vinculación con el reclutamiento de panameños para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, informó la fiscal Elizabeth Carrión.
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Imputan cargos a tres dominicanos por presunto reclutamiento
Carrión informó que durante la audiencia se logró la imputación de cargos contra los tres ciudadanos y la aplicación de la medida cautelar de detención provisional.
Los investigados estarían presuntamente vinculados con delitos relacionados con trata de personas y delincuencia organizada, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso.
La investigación está relacionada con el supuesto reclutamiento de ciudadanos panameños para viajar y participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Investigación por reclutamiento de panameños
La detención provisional permitirá que los tres imputados permanezcan privados de libertad mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.
El proceso se mantiene en etapa de investigación y la imputación de cargos y aplicación de una medida cautelar no constituyen una declaración de culpabilidad.
Las autoridades continúan desarrollando diligencias para determinar el alcance del presunto esquema de reclutamiento y establecer las responsabilidades que correspondan.