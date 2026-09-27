Cuarto Puente: esto pasará con la obra tras la paralización de casi el 90% de los trabajos

Casi el 90 % de los trabajos del Cuarto Puente permanece paralizado.

El 90 % de los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá permanece paralizado por orden del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Para reanudar los frentes suspendidos, el consorcio deberá corregir las condiciones de seguridad señaladas y posteriormente solicitar una nueva inspección que determine si cumple con los requerimientos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué se paralizó en el Cuarto Puente?

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que la medida alcanza prácticamente la totalidad de los trabajos que se desarrollan en el proyecto.

La decisión fue adoptada después de un accidente ocurrido la noche del jueves 24 de septiembre, cuando un trabajador cayó desde una plataforma de aproximadamente dos metros en el área de prefabricados de Figali.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció que se mantienen paralizados todos los frentes de trabajo en la construcción en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, luego de un accidente la noche de ayer, y se ha solicitado revisar las medidas de… pic.twitter.com/fgKC0a5ODz — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

Según el Consorcio Panamá Cuarto Puente, el trabajador recibió atención y fue trasladado a un centro médico, donde se encontraba estable.

Tema de interés: Consorcio Cuarto Puente: trabajador sufre caída de una plataforma en Figali

Muñoz explicó que en meses anteriores el Mitradel ya había ordenado detener labores en algunos frentes por situaciones de riesgo, pero esta vez la suspensión se extendió a casi toda la obra.

“Este es un proyecto que ya tiene tres fatalidades y una serie de accidentes repetidos. Hemos estado en conversaciones y hemos pedido que se revisen las medidas de seguridad”, manifestó la ministra. “Este es un proyecto que ya tiene tres fatalidades y una serie de accidentes repetidos. Hemos estado en conversaciones y hemos pedido que se revisen las medidas de seguridad”, manifestó la ministra.

¿Qué debe corregir el Consorcio Cuarto Puente?

Las inspecciones han identificado aspectos relacionados con las condiciones y medidas de seguridad de los trabajadores que deberán ser subsanados antes de retomar las labores.

Entre los aspectos señalados se encuentran:

Reforzar las medidas de seguridad en los frentes de trabajo.

Garantizar uniformes y equipos adecuados para las labores.

Reforzar la disponibilidad de ambulancias.

Proporcionar herramientas apropiadas al personal.

Corregir las condiciones identificadas por los inspectores del Mitradel.

La ministra sostuvo que no autorizará la reapertura mientras persistan condiciones que puedan representar riesgos para los trabajadores.

“O pones las cosas sobre la mesa o no vas a avanzar”, expresó Muñoz al referirse a las exigencias realizadas a los responsables del proyecto.

¿Qué pasará ahora con las obras del Cuarto Puente?

El siguiente paso corresponde al Consorcio Panamá Cuarto Puente, que deberá implementar las adecuaciones de seguridad requeridas por el Mitradel.

Una vez concluidas las correcciones, el Consorcio deberá solicitar una nueva inspección al Ministerio de Trabajo.

"Este es un proyecto que ya tiene tres fatalidades y una serie de accidentes repetidos. Hemos estado en conversaciones antes en esta mesa. Hemos estado en conversaciones pidiendo que se revisen las medidas de seguridad. Este es un proyecto que no tiene un solo oficial de… pic.twitter.com/SdN1nd7SfE — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

Los inspectores verificarán entonces si se cumplieron los requerimientos establecidos. La reanudación de los frentes suspendidos dependerá del resultado de esa evaluación.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que instruyó a la empresa encargada del proyecto a atender e implementar las adecuaciones exigidas en materia de seguridad laboral.

Por lo tanto, no existe una fecha automática para levantar la paralización: primero deberán corregirse las deficiencias y posteriormente el Mitradel tendrá que comprobar su cumplimiento antes de permitir la reanudación de las labores.