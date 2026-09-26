Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 17:33

Agroferias del IMA en Panamá para el lunes 28 y martes 29 de septiembre

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 28 y martes 29 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA

Lunes 28 de septiembre

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Cerro Azul, en la Bahía Azul, distrito de Kusapín.

Panamá Oeste

  • Casa local de Nuevo Paraíso, en Cirí de los Sotos.

Panamá

  • Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Gómez, en el distrito de Bugaba.

Martes 29 de septiembre

Bocas del Toro

  • Gimnasio en el área del Festival del Banano, en El Empalme, distrito de Changuinola.

Colón

  • Frente a la Iglesia de Limón de Chagres, distrito de Chagres.

Panamá

  • Villa Lucre, entrada de La Pulida frente al Hospital Susana Jones, en José Domingo Espinar, San Miguelito.

Comarca Ngäbe

  • Cancha de fútbol de Hato Juli, distrito de Mironó.

Herrera

  • Casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.

Panamá Este

  • Chimán cabecera, distrito de Chimán.

Los Santos

  • Junta comunal de Río Hondo, distrito de Las Tablas.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Arado, distrito de La Chorrera.

Veraguas

  • Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.
  • Casa comunal de Viguí, distrito de Las Palmas.

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