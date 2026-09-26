Agroferias del IMA en Panamá para el lunes 28 y martes 29 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 28 y martes 29 de septiembre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA
Lunes 28 de septiembre
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Cerro Azul, en la Bahía Azul, distrito de Kusapín.
Panamá Oeste
- Casa local de Nuevo Paraíso, en Cirí de los Sotos.
Panamá
- Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.
Chiriquí
- Cancha comunal de Gómez, en el distrito de Bugaba.
Martes 29 de septiembre
Bocas del Toro
- Gimnasio en el área del Festival del Banano, en El Empalme, distrito de Changuinola.
Colón
- Frente a la Iglesia de Limón de Chagres, distrito de Chagres.
Panamá
- Villa Lucre, entrada de La Pulida frente al Hospital Susana Jones, en José Domingo Espinar, San Miguelito.
Comarca Ngäbe
- Cancha de fútbol de Hato Juli, distrito de Mironó.
Herrera
- Casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.
Panamá Este
- Chimán cabecera, distrito de Chimán.
Los Santos
- Junta comunal de Río Hondo, distrito de Las Tablas.
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Arado, distrito de La Chorrera.
Veraguas
- Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.
- Casa comunal de Viguí, distrito de Las Palmas.