Agroferias del IMA en Panamá para el lunes 28 y martes 29 de septiembre

Agroferias del IMA. @IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 28 y martes 29 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA Lunes 28 de septiembre Comarca Ngäbe Buglé Comunidad de Cerro Azul, en la Bahía Azul, distrito de Kusapín. Panamá Oeste Casa local de Nuevo Paraíso, en Cirí de los Sotos. Panamá Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá. Chiriquí Cancha comunal de Gómez, en el distrito de Bugaba. Martes 29 de septiembre Bocas del Toro Gimnasio en el área del Festival del Banano, en El Empalme, distrito de Changuinola. Colón Frente a la Iglesia de Limón de Chagres, distrito de Chagres. Panamá Villa Lucre, entrada de La Pulida frente al Hospital Susana Jones, en José Domingo Espinar, San Miguelito. Comarca Ngäbe Cancha de fútbol de Hato Juli, distrito de Mironó. Herrera Casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos. Panamá Este Chimán cabecera, distrito de Chimán. Los Santos Junta comunal de Río Hondo, distrito de Las Tablas. Panamá Oeste Casa comunal de El Arado, distrito de La Chorrera. Veraguas Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.

Casa comunal de Viguí, distrito de Las Palmas. ¡Aquí están las Agroferias del IMA! Acude y lleva a casa tus productos favoritos a precios accesibles.



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/i56HNyXEMc — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 26, 2026