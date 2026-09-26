Chiriquí Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 14:37

Dolega: ordenan detención provisional para conductor implicado en atropello de joven

Familiares del adolescente atropellado en Dolega, Chiriquí exigieron justicia a las autoridades tras el lamentable hecho.

Ordenan detención provisional para conductor implicado en atropello de joven en Dolega.

Ordenan detención provisional para conductor implicado en atropello de joven en Dolega.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un juez dictó este sábado la medida de detención provisional contra el conductor implicado en un atropello y fuga que causó la muerte de un menor de 17 años, el pasado domingo 20 de septiembre en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.

Familiares del adolescente exigieron justicia a las autoridades tras el hecho.

Tras el accidente, autoridades locales solicitaron mejorar la señalización vial y exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad.

La alcaldesa del distrito de Alanje, Doris Atencio, recomendó a los conductores moderar la velocidad. Asimismo, informó que existe un proyecto para construir una ciclovía, debido a que este medio de transporte es utilizado por numerosos residentes de la zona. La iniciativa también contempla la instalación de señalizaciones.

En esta nota:
Seguir leyendo

Realizan audiencia de garantías contra conductor por atropello de joven en Dolega

Conductor vinculado a atropello de estudiante en Dolega se entrega; aún no hay fecha de audiencia

Ubican vehículo ligado a un caso de atropello y fuga en Dolega

Recomendadas

Más Noticias