Dolega: ordenan detención provisional para conductor implicado en atropello de joven

Un juez dictó este sábado la medida de detención provisional contra el conductor implicado en un atropello y fuga que causó la muerte de un menor de 17 años, el pasado domingo 20 de septiembre en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.
Tras el accidente, autoridades locales solicitaron mejorar la señalización vial y exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad.
La alcaldesa del distrito de Alanje, Doris Atencio, recomendó a los conductores moderar la velocidad. Asimismo, informó que existe un proyecto para construir una ciclovía, debido a que este medio de transporte es utilizado por numerosos residentes de la zona. La iniciativa también contempla la instalación de señalizaciones.