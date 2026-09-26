Dolega: ordenan detención provisional para conductor implicado en atropello de joven

Un juez dictó este sábado la medida de detención provisional contra el conductor implicado en un atropello y fuga que causó la muerte de un menor de 17 años, el pasado domingo 20 de septiembre en el distrito de Dolega , provincia de Chiriquí.

Tras el accidente, autoridades locales solicitaron mejorar la señalización vial y exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad.

La alcaldesa del distrito de Alanje, Doris Atencio, recomendó a los conductores moderar la velocidad. Asimismo, informó que existe un proyecto para construir una ciclovía, debido a que este medio de transporte es utilizado por numerosos residentes de la zona. La iniciativa también contempla la instalación de señalizaciones.