Conductor vinculado a atropello de estudiante en Dolega se entrega; aún no hay fecha de audiencia

El conductor presuntamente vinculado al atropello de un estudiante de 17 años que perdió la vida en Dolega, Chiriquí, se entregó a las autoridades, mientras se espera que se establezca la fecha para la correspondiente audiencia de garantías.

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se ha fijado una fecha para la audiencia relacionada con este caso.

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Investigan muerte de estudiante en Dolega

Hasta el momento no existe fecha de audiencia por el caso de atropello de un estudiante de 17 años que perdió la vida en el sector de Dolega, Chiriquí, luego de que se entregara el conductor responsable. pic.twitter.com/kK5xLqLSmA — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

El hecho ocurrió en el sector de Dolega, donde un estudiante de 17 años perdió la vida luego de ser atropellado.

Tras la entrega del conductor señalado en el caso, corresponderá a las autoridades continuar con las diligencias y determinar el trámite judicial correspondiente.

El caso es investigado por la posible comisión del delito de homicidio culposo, sin que este señalamiento implique una declaración de responsabilidad penal.

Se espera que las autoridades brinden posteriormente información sobre la fecha de la audiencia de garantías y las diligencias que se desarrollarán dentro de la investigación.