Consorcio Cuarto Puente: trabajador sufre caída de una plataforma en Figali

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que, durante la noche de este jueves 24 de septiembre, ocurrió un incidente en el área de prefabricados de Figali, donde un colaborador sufrió una caída desde una plataforma de trabajo de aproximadamente dos metros de altura mientras realizaba labores en el proyecto y portaba su equipo de protección personal.

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"Nuestra prioridad es el bienestar de nuestros trabajadores, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia. Al colaborador se le brindaron los primeros auxilios en el sitio y fue trasladado rápidamente a un centro médico para recibir atención especializada. Actualmente el trabajador accidentado se encuentra estable, con lesiones bajo control y sin gravedad", destacó el consorcio en un comunicado oficial.

Autoridades investigan las causas del incidente

El consorcio afirmó que se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades, que permanecen en el sitio para investigar las causas del incidente y reforzar las medidas de seguridad que sean necesarias.