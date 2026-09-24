Cierres por el Cuarto Puente: estas vías serán afectadas del 28 de septiembre al 14 de octubre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales y temporales de corta duración en puntos específicos de las avenidas Amador y Ascanio Arosemena, desde el lunes 28 de septiembre hasta el miércoles 14 de octubre, debido a operaciones relacionadas con el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá .

Las afectaciones se producirán durante el traslado de camiones y equipos modulares con dovelas entre los campamentos de Amador y Balboa, por lo que los conductores deberán tomar en cuenta posibles interrupciones durante el recorrido.

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¿En qué horarios serán los cierres por el Cuarto Puente?

De acuerdo con el MOP, los traslados se efectuarán tanto en horario diurno como nocturno:

9:00 a.m. a 2:30 p.m.

10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Durante estas operaciones se realizarán cierres parciales y cierres temporales de corta duración en puntos específicos de las vías utilizadas para movilizar los equipos.

COMUNICADO pic.twitter.com/BP4nWUUs5j — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) September 24, 2026

¿Qué vías y sectores serán afectados?

Los traslados se realizarán entre el Campamento de Amador y el Campamento de Balboa.

El MOP informó que las maniobras comprenderán los siguientes puntos:

Avenida Amador.

Avenida Ascanio Arosemena.

Inmediaciones del Puente de las Américas.

Sector de La Boca.

Accesos hacia el Campamento de Balboa.

¿Por qué habrá cierres en estas vías?

Las restricciones estarán relacionadas con el traslado de camiones y equipos modulares con dovelas utilizados como parte de la ejecución del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Los operativos se mantendrán entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre, dentro de los horarios establecidos por el MOP.