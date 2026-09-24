VIDEO | Dejaron el portón abierto y tres sujetos armados ingresaron a una vivienda en Arraiján

Dejaron el portón abierto y tres sujetos armados ingresaron a una vivienda

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que tres sujetos armados ingresaron a una vivienda en el sector de La Estancia, en Arraiján, aprovechando que el portón se encontraba abierto, y despojaron de sus pertenencias a las personas que estaban en el lugar.

Las imágenes muestran la llegada de los sujetos y el momento en que entran a la propiedad con armas en mano.

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Sujetos aprovecharon que el portón estaba abierto

Delincuentes ingresaron a una residencia en el sector de La Estancia, en Arraiján, y con arma en mano despojaron de sus pertenencias a los residentes, quienes se encontraban laborando. pic.twitter.com/qEPboidYox — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

De acuerdo con lo observado en el video, los tres sujetos aprovecharon que el portón de la residencia permanecía abierto para ingresar y cometer el robo.

En el momento del hecho había personas dentro de la propiedad, a quienes les fueron sustraídas sus pertenencias.

Residentes de La Estancia preocupados por la inseguridad

Tras lo ocurrido, residentes de La Estancia expresaron preocupación por la situación de inseguridad que aseguran enfrentar en el sector.

Residentes de La Estancia, en Arraiján, explicaron cómo es la situación de inseguridad en el sector, que les ha obligado a reforzar sus viviendas con una importante inversión. pic.twitter.com/jM4sXVRrxo — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

Los moradores explicaron que esta situación los ha llevado a reforzar la seguridad de sus viviendas, lo que representa una inversión adicional para proteger sus propiedades y a sus familias.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.