PASE-U: Mega Mall será punto de entrega por el IFARHU; revise las fechas por corregimiento

El IFARHU iniciará este sábado 26 de septiembre la entrega de tarjetas PUNCH para hacer efectivo el beneficio del PASE-U en Panamá Este, en una jornada que contempla a 79,903 estudiantes de Chepo, Pacora, 24 de Diciembre, Tocumen, Mañanitas y Pedregal.

El operativo se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y contempla la distribución de 56,316 tarjetas, con un desembolso total de B/.8,601,270.00.

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¿Cuándo entregarán las tarjetas PUNCH del PASE-U en Panamá Este?

El calendario anunciado para la entrega de las tarjetas establece las siguientes fechas:

Chepo: sábado 26 de septiembre.

sábado 26 de septiembre. Pacora: lunes 28 y martes 29 de septiembre.

lunes 28 y martes 29 de septiembre. 24 de Diciembre: martes 29, miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre.

martes 29, miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre. Tocumen: jueves 1 y viernes 2 de octubre.

jueves 1 y viernes 2 de octubre. Mañanitas y Pedregal: viernes 2 de octubre.

La atención se desarrollará en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Dónde entregarán las tarjetas del PASE-U?

PASE-U: estas son las escuelas que deben retirar la tarjeta PUNCH este jueveshttps://t.co/P0P1KTbM5q — Telemetro (@Telemetro) September 23, 2026

La jornada comenzará el sábado 26 de septiembre en Chepo, en el Gimnasio Las Margaritas y Guillermo Púlido Herrera como parte del operativo correspondiente a la Dirección Regional de Panamá Este.

Posteriormente, desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, la entrega continuará en el Centro Comercial Mega Mall, en Panamá Este, de acuerdo con el calendario establecido para cada sector.

Los acudientes deben verificar el día correspondiente antes de dirigirse al punto de entrega.

¿Cómo consultar el calendario del IFARHU?

El calendario de distribución de las tarjetas PUNCH puede consultarse a través AQUÍ y las redes sociales oficiales del IFARHU. Los acudientes podrán verificar allí la fecha y el lugar que les corresponde para retirar la tarjeta asociada al beneficio del PASE-U.