Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 11:37

PASE-U: IFARHU entregará tarjetas a más de 79 mil estudiantes en Chepo y Tocumen

El IFARHU informó que, del 26 de septiembre al 2 de octubre, entregará tarjetas PASE-U en las regiones de Chepo, Pacora, la 24 de Diciembre y Tocumen.

IFARHU entregará tarjetas PASE-U a más de 79 mil estudiantes.

IFARHU entregará tarjetas PASE-U a más de 79 mil estudiantes.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, del 26 de septiembre al 2 de octubre, entregará tarjetas PUNCH para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

La jornada, desarrollada junto con la Caja de Ahorros, beneficiará a 79,903 estudiantes.

Lugares y horario para retirar la tarjeta PUNCH

  • Puntos de entrega: Chepo y Mega Mall.
  • Horario: de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Fechas: del 26 de septiembre al 2 de octubre.
  • Beneficiarios: 79,903 estudiantes.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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