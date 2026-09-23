Universidad de Panamá presentará su Rendición de Cuentas 2026 el próximo lunes

El rector de la Universidad de Panamá , doctor Eduardo Flores Castro, presentará este lunes 28 de septiembre la Rendición de Cuentas 2026, ejercicio mediante el cual la institución informa sobre los resultados, avances y principales desafíos de su administración al frente de la primera casa de estudios superiores del país.

El acto se desarrollará desde las 10:00 a.m. en el Paraninfo Universitario del Campus Octavio Méndez Pereira, con la participación de la comunidad universitaria y representantes de diferentes sectores de la sociedad.

La presentación correspondiente a 2026 se realizará al cierre de una década de gestión de Flores Castro, periodo durante el cual la Universidad de Panamá ha desarrollado proyectos y programas dirigidos a fortalecer sus funciones académicas, científicas, administrativas y de vinculación con la sociedad.

Temas de la Rendición de Cuentas 2026

Durante la jornada se expondrán los principales resultados alcanzados en las siguientes áreas:

Ejecución presupuestaria.

Docencia.

Investigación.

Extensión.

Gestión administrativa.

Desarrollo institucional.

Proyectos y acciones para el futuro inmediato.

La Rendición de Cuentas forma parte de los mecanismos de transparencia y responsabilidad institucional utilizados por la Universidad de Panamá para informar a la ciudadanía sobre el uso y los resultados de los recursos públicos asignados.

¿Dónde ver la Rendición de Cuentas?

La actividad será transmitida en directo mediante el canal Viex al Día UP en YouTube, lo que permitirá a la comunidad universitaria y a la ciudadanía seguir la presentación de manera remota.

Como antesala, los comunicadores Ingrid Amaya y Félix Villareal, de la Dirección de Información y Relaciones Públicas, conducirán un espacio informativo con entrevistas a autoridades universitarias sobre los avances de sus áreas y otros temas de interés.

El ejercicio se desarrolla en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá y las normas que regulan la transparencia y la rendición pública de cuentas en la gestión estatal.