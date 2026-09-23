Los Santos Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 13:07

Muerte de menor en Pedasí: madre es imputada y abuela permanece detenida

Un juez imputó a la madre de un niño de 10 años fallecido en Pedasí por presunto maltrato al menor y ordenó depósito domiciliario.

Menor fallecido en Pedasí

Menor fallecido en Pedasí

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un juez imputó cargos por presunto maltrato al menor a la madre de un niño de 10 años que falleció en Pedasí, provincia de Los Santos, y ordenó como medida cautelar el depósito domiciliario, mientras continúan las investigaciones del caso.

Por este mismo hecho también fue aprehendida la abuela materna del menor, a quien se le ordenó detención provisional.

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¿Qué decidió el juez sobre la madre del menor?

Durante la audiencia correspondiente, se formuló imputación contra la madre por la presunta comisión del delito de maltrato al menor.

Además, el juez estableció como medida cautelar el depósito domiciliario mientras se desarrolla la investigación. Es importante precisar que el depósito domiciliario corresponde a una medida cautelar y no al delito imputado.

Abuela materna permanece en detención provisional

La investigación también involucra a la abuela materna del niño de 10 años, quien fue aprehendida en relación con el caso. Para la abuela se ordenó la medida cautelar de detención provisional.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias relacionadas con la muerte del menor y establecer las responsabilidades que correspondan.

La formulación de imputación y las medidas cautelares impuestas no constituyen una declaración de culpabilidad.

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