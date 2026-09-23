INADEH abre inscripciones para su último periodo de cursos gratuitos de 2026

INADEH abre inscripciones para sus cursos. Portal web del INADEH

Por Ana Canto El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) inició las inscripciones para su cuarto y último periodo de cursos gratuitos de 2026.

La convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en aprender una nueva profesión, ampliar sus conocimientos o desarrollar competencias técnicas que faciliten su inserción y crecimiento en el mercado laboral.

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Virtual

Acciones móviles Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos: Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ .

Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.

Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente. View this post on Instagram