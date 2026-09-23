Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 13:27

INADEH abre inscripciones para su último periodo de cursos gratuitos de 2026

La convocatoria del INADEH está dirigida a todas las personas interesadas en aprender una nueva profesión y ampliar sus conocimientos.

INADEH abre inscripciones para sus cursos. 

INADEH abre inscripciones para sus cursos. 

Portal web del INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) inició las inscripciones para su cuarto y último periodo de cursos gratuitos de 2026.

La convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en aprender una nueva profesión, ampliar sus conocimientos o desarrollar competencias técnicas que faciliten su inserción y crecimiento en el mercado laboral.

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Modalidades de los cursos del INADEH

Las capacitaciones se impartirán mediante las siguientes modalidades:

  • Presencial
  • Virtual
  • Acciones móviles

Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH

Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/.

  • Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.

  • Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente.

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