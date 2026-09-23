Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 14:27

Discuso del presidente Mulino ante la ONU: Panamá pide el cese de las guerras y defiende el diálogo

El presidente José Raúl Mulino destacó los avances ambientales del país durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Presidente José Raúl Mulino.

Presidente José Raúl Mulino.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, intervino ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se refirió al comercio mundial, la migración, la seguridad regional y la conservación de la biodiversidad.

El mandatario indicó que Panamá avanza en materia ambiental y anunció que el país liderará un esfuerzo dirigido a reconocer los derechos universales de la naturaleza.

“En un momento de la historia en el que las fracturas geopolíticas amenazan con polarizarnos de forma peligrosa, Panamá reafirma su vocación histórica de unir y de buscar entendimientos comunes. Debo decir que las polarizaciones son acompañadas por una gran masa de personas que sienten que los organismos internacionales se han olvidado de los valores y las prioridades de la mayoría de los ciudadanos”, enfatizó el mandatario ante los jefes de estado del mundo.

“Estoy convencido de que la paz y la prosperidad de las naciones se deben basar en el derecho internacional como es el rector de las relaciones entre países y eso argumentos teóricos también deben expresarse con resultados palpables”. “Estoy convencido de que la paz y la prosperidad de las naciones se deben basar en el derecho internacional como es el rector de las relaciones entre países y eso argumentos teóricos también deben expresarse con resultados palpables”.

Mulino pide el cese de las guerras

El presidente detalló que el Canal de Panamá ha registrado un aumento en el tránsito de buques debido al conflicto en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, manifestó su rechazo a los enfrentamientos que afectan a las naciones y ponen en riesgo la vida de sus ciudadanos.

Mulino reiteró que Panamá aboga por el cese de las guerras, incluida la que mantienen Rusia y Ucrania, así como los conflictos en Medio Oriente.

El mandatario defendió el diálogo y la diplomacia como herramientas para alcanzar una paz duradera y reafirmó la vocación de Panamá de promover entendimientos entre las naciones.

Por otro lado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que Panamá es anfitrión de inversiones y que inicia una nueva etapa de desarrollo nacional dirigida a fortalecer la logística mundial.

Entre los proyectos mencionados por el mandatario se encuentran:

  • El gasoducto del Canal de Panamá
  • La concesión de cinco puertos de calidad mundial
  • Dos instalaciones portuarias que estarían entre las más grandes de América Latina
  • La ampliación de los servicios de Petroterminal de Panamá

Mulino describió a Petroterminal de Panamá como un activo estratégico para el trasiego de hidrocarburos desde el océano Atlántico hasta el Pacífico. Añadió que esta infraestructura fue adquirida recientemente en su totalidad por el Estado panameño.

El mandatario culminó su intervención asegurando a los países miembros que pueden contar con Panamá.

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