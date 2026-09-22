Presidente Mulino se reúne con Pedro Sánchez y saluda a Macron durante la Asamblea de la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo un saludo formal con el mandatario francés, Emmanuel Macron, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Nueva York.

Durante el intercambio, ambos destacaron las buenas relaciones entre Panamá y Francia, así como el apoyo recibido en los esfuerzos panameños para salir de las listas de la Unión Europea.

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Mulino también sostuvo un saludo con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, como parte de su agenda internacional.

Mulino se reúne con Pedro Sánchez

El presidente panameño y su homólogo de España, Pedro Sánchez, sostuvieron un encuentro bilateral en el que conversaron sobre los siguientes temas:

La cooperación entre Panamá y España.

La integración de los países iberoamericanos.

El potencial logístico panameño.

Los proyectos desarrollados por el Canal de Panamá.

La construcción de dos nuevos puertos.

El proyecto del reservorio de Río Indio.

Durante la reunión, Sánchez reconoció la importancia de Panamá dentro de la alianza iberoamericana que lidera España y anticipó una participación relevante del país en la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre.

El mandatario español también anunció que coordina su participación en el próximo Foro Económico de Panamá, programado para febrero de 2028.