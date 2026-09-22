Meduca gradúa a 533 directores y subdirectores en liderazgo educativo

Un total de 533 directores y subdirectores de las 16 regiones educativas del país culminaron satisfactoriamente el segundo Diplomado de la Escuela de Líderes Educativos, una iniciativa del Ministerio de Educación ( Meduca ), desarrollada en coordinación con la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional.

Durante cinco meses, los participantes fortalecieron sus conocimientos y competencias en gestión administrativa mediante herramientas dirigidas a mejorar el liderazgo, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la administración de los centros educativos.

En el acto de graduación, el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, destacó que fortalecer el liderazgo de quienes dirigen los centros educativos es fundamental para avanzar hacia una educación de mayor calidad y con oportunidades equitativas.

Elizabeth Gil de Solís, coordinadora nacional de la Escuela de Líderes Educativos, explicó que este proceso de formación busca brindar a los equipos directivos herramientas que puedan aplicar en la gestión cotidiana de sus escuelas y colegios, promoviendo una cultura de liderazgo y mejora continua.

Por su parte, Gilberto Young, subdirector administrativo del IPT Fernando de Lesseps, señaló que uno de los principales aprendizajes del diplomado fue la importancia del trabajo en equipo y la comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa.

Escuela de Líderes Educativos supera los 1,200 capacitados

Con esta segunda promoción, la Escuela de Líderes Educativos alcanzó un total de 1,225 directores, subdirectores y líderes educativos capacitados:

Primera promoción de 2025: 692 participantes.

692 participantes. Segunda promoción de 2026: 533 participantes.

533 participantes. Total de profesionales capacitados: 1,225.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de quienes tienen la responsabilidad de liderar, organizar y transformar la gestión de los centros educativos, con el propósito de generar mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.