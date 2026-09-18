Banda Sinfónica Nacional Juvenil del MEDUCA cierra su primera gira por Panamá

La Banda Sinfónica Nacional Juvenil del Ministerio de Educación ( MEDUCA ) puso fin a su primera gira nacional, un recorrido que también llegó a las regiones educativas de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Panamá Oeste.

Esta experiencia inédita permitió que 65 estudiantes destacados en la música, procedentes de distintas regiones del país, demostraran su crecimiento musical y promovieran el arte.

Con un repertorio que abarcó desde piezas nacionales hasta éxitos internacionales, los siete conciertos se transformaron en un motor de inspiración para otros estudiantes y dejaron recuerdos memorables que despertaron el orgullo colectivo.

Cada una de las interpretaciones estuvo a cargo de los directores de las bandas sinfónicas regionales, quienes aportaron su experiencia y estilo a cada pieza musical.

Por su parte, Irma Hernández, alcaldesa del distrito de San Miguelito, destacó la importancia de promover y apoyar el potencial de los jóvenes mediante espacios culturales. Además, resaltó el alto nivel artístico existente en el país.

La gira, que llevó el talento de estos jóvenes músicos a diferentes regiones del país, fue el resultado de una preparación intensa durante la semana de receso escolar. Los estudiantes aprovecharon este periodo para perfeccionar su técnica individual, fortalecer el trabajo de ensamble y preparar cada interpretación.