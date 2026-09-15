Día Internacional de la Democracia destaca el papel de la educación y los valores.

Con el propósito de promover los valores ciudadanos y fortalecer la cultura democrática entre las nuevas generaciones, el Tribunal Electoral (TE) conmemoró el Día Internacional de la Democracia bajo el lema La democracia se construye con valores. La jornada destacó el papel fundamental de la educación en la formación de ciudadanos comprometidos con el país.

Durante la actividad, el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, y el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano Moreno, resaltaron la formación cívica como pilar de la participación responsable, el respeto a las diferencias y la convivencia social. Vega Osorio enfatizó que la práctica y el fortalecimiento de la democracia deben impulsarse desde el sistema educativo y las aulas de clases.

El acto contó con presentaciones artísticas y culturales a cargo de estudiantes del Centro Educativo Juan Pablo II y del conjunto típico de la Regional de Educación de Panamá Oeste. Asimismo, participaron las delegaciones musicales del Colegio Javier, el Instituto Nacional, el Instituto Rubiano y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), cuyos integrantes recibieron reconocimientos por su asistencia.

El Día Internacional de la Democracia se conmemora cada 15 de septiembre, tras su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 para promover los principios democráticos a nivel global.