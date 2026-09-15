MEF subastará una casa en Costa del Este por más de B/.1 millón: esto debe saber si quiere participar

MEF subastará una casa en Costa del Este por más de B/.1 millón

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la subasta pública de una casa ubicada en Costa Serena, Costa del Este , con un precio base de B/.1,060,665.71, correspondiente igualmente a su valor de avalúo.

La propiedad, identificada como Casa 37, cuenta con una superficie de 742.75 metros cuadrados y será ofrecida en la primera convocatoria de la Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-08-SB-020705.

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La actividad es organizada por el MEF, a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos.

¿Cuándo será la subasta de la casa en Costa del Este?

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, invita a participar en la primera convocatoria de la Subasta Pública N.°… pic.twitter.com/XojK7CkzIv — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 15, 2026

La subasta está programada para el jueves 15 de octubre de 2026, a las 2:00 p.m. Las personas interesadas en participar deberán completar su inscripción dentro del plazo establecido. Fecha límite para inscribirse: lunes 12 de octubre de 2026.

¿Cuánto cuesta la casa que subastará el MEF?

El precio establecido para la propiedad es de B/.1,060,665.71, monto que corresponde a su valor de avalúo. La casa se encuentra en Costa Serena, Costa del Este, una de las zonas residenciales de mayor valor de la ciudad de Panamá.

¿Dónde obtener información sobre la subasta?

El MEF indicó que los interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria a través de sus plataformas oficiales. También pueden comunicarse al 504-3568 para obtener información relacionada con el proceso de subasta.

Los interesados deben verificar previamente los requisitos, condiciones y documentación necesaria para participar en la convocatoria.