MEF subastará embarcación con avalúo de B/.155 mil por B/.124 mil: ¿cómo participar?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, anunció la primera convocatoria para la subasta pública de una embarcación tipo Remolque Oceanic Tug.

La subasta corresponde al proceso identificado como Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-15-SB-020712.

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MEF: ¿Cuánto cuesta la embarcación?

La embarcación será subastada por un valor de B/.124,000.00, mientras que su valor de avalúo asciende a B/.155,000.00.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, invita a participar en la primera convocatoria de subasta pública de una embarcación tipo Remolque Oceanic Tug, correspondiente a la Subasta Pública N.°… pic.twitter.com/kXo9xIiMOi — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 14, 2026

¿Cuándo será la subasta?

La subasta pública se realizará el:

Fecha: martes 29 de septiembre de 2026.

martes 29 de septiembre de 2026. Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Proceso: Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-15-SB-020712.

Las personas interesadas en participar tendrán hasta el jueves 24 de septiembre de 2026 para completar el proceso de inscripción.

Para obtener información adicional sobre la convocatoria, los interesados pueden comunicarse al 504-3568 o consultar los detalles publicados en las plataformas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.