Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 15:49

MEF subastará embarcación con avalúo de B/.155 mil por B/.124 mil: ¿cómo participar?

El MEF subastará una embarcación tipo Remolque Oceanic Tug por B/.124 mil. Conozca la fecha, hora y plazo para inscribirse.

MEF subastará embarcación

MEF subastará embarcación

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, anunció la primera convocatoria para la subasta pública de una embarcación tipo Remolque Oceanic Tug.

La subasta corresponde al proceso identificado como Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-15-SB-020712.

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MEF: ¿Cuánto cuesta la embarcación?

La embarcación será subastada por un valor de B/.124,000.00, mientras que su valor de avalúo asciende a B/.155,000.00.

¿Cuándo será la subasta?

La subasta pública se realizará el:

  • Fecha: martes 29 de septiembre de 2026.
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Proceso: Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-15-SB-020712.

Las personas interesadas en participar tendrán hasta el jueves 24 de septiembre de 2026 para completar el proceso de inscripción.

Para obtener información adicional sobre la convocatoria, los interesados pueden comunicarse al 504-3568 o consultar los detalles publicados en las plataformas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

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