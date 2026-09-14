PASE-U 2026: ¿qué hacer si no pudo retirar la tarjeta?

El proceso de entrega de las tarjetas del PASE-U 2026 continúa en Panamá, pero algunos acudientes se han encontrado con inconvenientes al momento de retirarlas.
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Pago del PASE-U: ¿Qué pasa si el padre o acudiente es extranjero?
En ese caso, no podrá retirar la tarjeta durante esa jornada y deberá esperar una próxima convocatoria por parte del IFARHU.
El director del IFARHU, Carlos Godoy, indicó que la institución informará posteriormente cómo y cuándo se realizará la entrega de las tarjetas para los acudientes extranjeros.
Finalmente, el IFARHU mantiene las jornadas de entrega en distintos puntos del país, por lo que se recomienda a los acudientes estar pendientes de los anuncios oficiales para evitar perder su turno.