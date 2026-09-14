PASE-U 2026: ¿qué hacer si no pudo retirar la tarjeta?

El proceso de entrega de las tarjetas del PASE-U 2026 continúa en Panamá, pero algunos acudientes se han encontrado con inconvenientes al momento de retirarlas.

El asesor de despacho del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Euler García, explicó que los acudientes que no pudieron retirar la tarjeta en la fecha que les correspondía podrán acudir mañana o el miércoles para realizar el trámite.

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Pago del PASE-U: ¿Qué pasa si el padre o acudiente es extranjero?

En medio de la molestia de los padres de familia durante la entrega de tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), en el Centro Comercial Los Andes Mall, el director de @IFARHU, Carlos Godoy, les hace un llamado a que “tengan un poquito de paciencia,… pic.twitter.com/9Cb9dxk7VI — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

En ese caso, no podrá retirar la tarjeta durante esa jornada y deberá esperar una próxima convocatoria por parte del IFARHU.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, indicó que la institución informará posteriormente cómo y cuándo se realizará la entrega de las tarjetas para los acudientes extranjeros.

Finalmente, el IFARHU mantiene las jornadas de entrega en distintos puntos del país, por lo que se recomienda a los acudientes estar pendientes de los anuncios oficiales para evitar perder su turno.