Jubilados y pensionados: faltan pocos días para el próximo pago de la CSS, estas son las fechas

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definida la fecha del segundo pago correspondiente a septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la institución.

El pago se realizará en fechas diferentes, dependiendo de la modalidad utilizada por cada beneficiario para recibir su jubilación o pensión.

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Jubilados y pensionados: ¿Cuándo es el próximo pago de la CSS?

@Nono

Para la segunda quincena de septiembre, el calendario de la CSS establece las siguientes fechas:

Viernes 18 de septiembre: pago mediante ACH.

La CSS mantiene publicados los calendarios oficiales de pago para jubilados y pensionados en su sitio web.

Los beneficiarios que reciben el pago mediante ACH no necesitan acudir a un centro de pago, ya que el dinero es acreditado directamente en la cuenta bancaria registrada.