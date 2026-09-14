Jubilados y pensionados: faltan pocos días para el próximo pago de la CSS, estas son las fechas

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definida la fecha del segundo pago correspondiente a septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la institución.
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Jubilados y pensionados: ¿Cuándo es el próximo pago de la CSS?
Para la segunda quincena de septiembre, el calendario de la CSS establece las siguientes fechas:
- Viernes 18 de septiembre: pago mediante ACH.
La CSS mantiene publicados los calendarios oficiales de pago para jubilados y pensionados en su sitio web.
Los beneficiarios que reciben el pago mediante ACH no necesitan acudir a un centro de pago, ya que el dinero es acreditado directamente en la cuenta bancaria registrada.